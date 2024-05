Especialista cita motivos para possível cenário otimista de criptomoedas; descubra quais

Depois do halving e da aprovação dos primeiros fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin nos EUA, investidores se questionaram se o movimento de alta do bitcoin em 2024 acabou. No entanto, o cenário ainda pode ser otimista, de acordo com um especialista do BTG Pactual.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 63.983, com alta de 1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Desde o início do ano, a principal criptomoeda acumula alta de mais de 51%, mas caiu cerca de 8% no último mês.

O que está acontecendo com o bitcoin?

“No dia 3, dois dias depois do discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, tivemos a divulgação dos dados do Payroll nos EUA, relacionados ao mercado de trabalho. Foi o Payroll mais fraco em uma janela de tempo bem grande. Nesse cenário, quando olhamos para os ativos de risco, número ruim acaba sendo número bom, o que fez com que o mercado cripto disparasse bastante”, disse Lucas Josa, especialista de criptoativos do BTG Pactual no programa Morning Call da Mynt, plataforma de criptoativos do banco.

“Desde a sexta-feira, 3, a gente teve um rali com o bitcoin saindo de US$ 59 mil e batendo a casa dos US$ 65 mil. Foi um movimento de alta muito forte, mostrando que talvez agora a gente comece a ter um cenário um pouco mais otimista para os ativos de risco e a política monetária dos EUA, o que são pontos para serem acompanhados”, acrescentou o especialista durante o programa, que pode ser acompanhado através do YouTube.

De acordo com o Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, investidores estão otimistas. O índice registra 68 pontos nesta terça-feira, 7, indicando “ganância”.

