Queda do bitcoin é oportunidade? Grandes investidores já compraram R$ 13 bilhões

A empresa CryptoQuant revelou na última terça-feira, 25, que grandes investidores estão enxergando a recente queda do bitcoin como uma oportunidade de compra. A criptomoeda teve uma forte desvalorização na última segunda-feira, 24, e opera agora abaixo dos US$ 90 mil pela primeira vez no ano.

Entretanto, investidores com grande poder de compra não parecem ter deixado de acreditar no potencial de valorização do ativo no médio e longo prazo. Partindo dessa lógica, a forte queda acaba criando, na verdade, uma oportunidade de investir a preços menores que os observados neste início de 2025.

De acordo com os dados da CryptoQuant, as "baleias", como esses grandes investidores são conhecidos no mercado, já compraram ao menos 26.430 unidades de bitcoin. A quantia equivale a US$ 2,3 bilhões, ou pouco mais de R$ 13,3 bilhões, considerando a cotação atual.

A empresa apontou ainda que essas aquisições estão ocorrendo fora das corretoras de criptomoedas, o que também ajuda a reduzir a pressão de venda que tem puxado a criptomoeda para baixo. Além disso, o foco desses investidores parece ser a acumulação de longo prazo, sem perspectiva de venda.

A CryptoQuant classifica como "baleia" um endereço de carteira digital que tenha mais de mil unidades de bitcoin. Nesse sentido, um grande investidor pode ter mais de uma carteira, o que dificulta estimar com exatidão a quantidade de grandes investidores no mercado cripto.

Mesmo assim, os dados sugerem que esse grupo seguem apostando na criptomoeda e à espera de boas oportunidades para investir no ativo em preços baixos. Com isso, a nova queda da criptomoeda acabou criando essa abertura, levando ao forte fluxo de investimentos.

À EXAME, especialistas atribuíram a queda recente do bitcoin ao pessimismo de investidores em relação ao quadro macroeconômico global, em especial após novos anúncios sobre tarifas por parte de Donald Trump. O aumento à aversão a riscos prejudica ativos mais voláteis, caso das criptomoedas.

Porém, eles afirmam que o cenário par ao bitcoin no médio e no longo prazo segue positivo. O futuro do preço da criptomoeda em 2025 deverá depender, principalmente, das medidas do governo Trump, do apetite e investidores institucionais e de possíveis novos cortes de juros pelo Federal Reserve.

