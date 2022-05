Investidor se aproveita de colapso e ganha R$4 milhões com criptomoeda UST

Enquanto o mercado cripto sofria uma das maiores correções dos últimos tempos, chegando a perder US$ 1 bilhão em valor de mercado ao longo do dia, alguns investidores conseguiram sair não apenas ilesos, mas com ganhos expressivos. Foi esse o caso de Michael Patryn, que se aproveitou do colapso da stablecoin UST para gerar um lucro de US$ 760 mil, ou quase R$ 4 milhões.

Patryn é um velho conhecido do mercado cripto, mas os motivos não são os melhores. Ele foi o cofundador da corretora Quadriga CX, corretora cujo CEO faleceu e levou consigo as chaves privadas de acesso às carteiras de todos os milhares de clientes da empresa, que ficaram no prejuízo. Gerald Cotten era, alegadamente, o único com acesso a essas informações e, após sua morte, não era mais possível recuperar os valores.

O caso ficou tão famoso que ganhou um documentário na Netflix, chamado "Não Confie em Ninguém: A Caça ao Rei das Criptomoedas". Além da morte suspeita de Cotten e todo o desenvolar da história da QuadrigaCX, Patryn também é suspeito de outros crimes como lavagem de dinheiro e até tentativa de assalto.

Desta vez, entretanto, ele chamou a atenção com movimentos ousados durante a queda do mercado, realizando uma série de operações com a stablecoin UST, uma das campeãs de volatilidade dos últimos dias, quando o protoclo Terra, do qual é uma das criptomoedas nativas, passou por sérios problemas.

De acordo com uma análise das transações feita pelo perfil Peck Shield Alert no Twitter, o endereço Sifu.eth, conhecido por pertencer a Patryn, fez vários trades com UST nas últimas 24 horas. Os dados também podem ser conferidos na plataforma de monitoramento de blockchain Etherscan.

Enquanto a maioria apostou na queda do token, o investidor apostou que ela recuperaria sua paridade com o dólar. Assim, de acordo com o PeckShield, ele trocou US$ 2,8 milhões em USDT por 3,88 milhões de UST, quando o seu preço já tinha deixado de ser estável e se aproximava da mínima de US$ 0,66.

Pouco tempo depois, quando UST subiu até aproximadamente US$ 0,94, ele as vendeu por US$ 3,56 milhões de USDT, resultando em um lucro líquido de quase US$ 760.000. Na sequência, ele enviou parte dos lucros para o blockchain Avalanche.

A UST é uma criptomoeda algorítmica, cuja paridade com o dólar deveria ser garantida pela troca de 1 dólar em UST para 1 dólar na criptomoeda LUNA, que faz parte do mesmo protocolo. No entanto, no último final de semana, a criptomoeda perdeu muito de seu valor com a queda mercado, e sua queima já não era o suficiente para lastrear o UST, que chegou a valer somente US$ 0,66 ao invés de se manter em 1 dólar.

Além das polêmicas envolvendo a QuadrigaCX, Patryn também foi notícia quando causou foi revelado que ele era um dos executivos do alto escalão da plataforma de DeFi Wonderland, que também roda no blockchain Terra (o mesmo dos tokens LUNA e UST). Na época, o preço da criptomoeda despencou após a divulgação do vínculo.

