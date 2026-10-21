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A onda de encerramentos de criptomoedas em 2026 atinge 82 projetos; o que deu errado?

Projetos de criptomoedas lutam para sobreviver à medida que a queda nas receitas, o esgotamento do financiamento e as violações de segurança forçam encerramentos

(Future of Money/Reprodução)

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Cointelegraph
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Agência de notícias

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 09h30.

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A pesquisadora de criptomoedas Stacy Muur identificou 82 projetos e protocolos de ativos digitais que, segundo relatos, encerraram suas atividades em 2026, levantando questões sobre a sustentabilidade financeira de empresas em áreas como finanças descentralizadas, infraestrutura de blockchain e jogos Web3.

A lista, publicada no X na terça-feira, inclui Balancer, Radiant Capital, Neon EVM e Step Finance, entre dezenas de outros. Muur descreveu o número de encerramentos como algo diferente de tudo o que havia testemunhado anteriormente.

Os encerramentos ocorrem após um mercado de baixa prolongado, com o bitcoin recuando de sua máxima histórica de outubro de 2025, acima de US$ 126.000, para menos de US$ 60.000 no início deste ano, aumentando a pressão financeira sobre projetos que já enfrentavam dificuldades para atrair usuários e gerar receita.

A rede de camada 2 da Ethereum, Blast, está entre as baixas mais proeminentes. Como informou a Cointelegraph, o projeto anunciou seu encerramento no início deste mês, alegando não haver um “caminho crível” para a viabilidade econômica. A decisão marcou uma reversão brusca para uma rede que já havia atraído mais de US$ 2 bilhões em depósitos.

Outros projetos enfrentaram problemas diferentes. Em fevereiro, a Step Finance encerrou as operações após uma grande violação da tesouraria, enquanto a Radiant Capital anunciou em junho que encerraria gradualmente as operações após não conseguir se recuperar de uma exploração ocorrida em 2024. Enquanto isso, a Satori Finance, apoiada pela Coinbase, encerrou as operações após concluir que sua receita já não poderia sustentar o negócio.

Por que tantos projetos de cripto estão encerrando as operações?

Uma pesquisa publicada pela DeFiLlama em agosto identificou 100 projetos de cripto que haviam anunciado encerramentos em 2026, incluindo 40 nos 90 dias anteriores. As descobertas sugerem que muitos projetos tiveram dificuldades para atrair usuários suficientes ou gerar receita suficiente para manter as operações.

O motivo citado com mais frequência foi a falta de adequação entre produto e mercado, seguido por financiamento esgotado, receita insuficiente e decisões de mudar o foco para outros produtos.

Em conjunto, os projetos levantaram aproximadamente US$ 1 bilhão e geraram US$ 250 milhões em taxas acumuladas. Nove levantaram mais de US$ 50 milhões cada, sugerindo que um apoio financeiro substancial ofereceu pouca garantia de sobrevivência a longo prazo.

Os encerramentos ocorrem à medida que os investimentos em cripto se tornam cada vez mais concentrados. Segundo a DeFiLlama, o financiamento de risco aumentou no primeiro semestre de 2026 em comparação com o ano anterior, mesmo com o número de negócios tendo caído 80%. Enquanto isso, as fusões e aquisições totalizavam 87 transações no momento do relatório, já 65% acima do ano anterior.

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