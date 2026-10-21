Bitcoin sobe aos US$ 84 mil impulsionado por retomada das empresas de tecnologia

O bitcoin opera em alta nesta quarta-feira, 21, impulsionado por um cenário de maior apetite por risco diante da recuperação das ações de empresas de tecnologia dos Estados Unidos.

Às 11h46 (horário de Brasília) o bitcoin subia 1,4% em um período de 24 horas, cotado a US$ 84.164.

Segundo Pedro Fontes, analista de Research do Mercado Bitcoin, o bitcoin reage bem ao cenário mais positivo nas bolsas de valores internacionais conforme a temporada de resultados avança nos EUA.

“A Nvidia superou as expectativas do mercado com receita trimestral de US$ 96,2 bilhões, enquanto a SpaceX reportou US$ 4,4 bilhões de lucro líquido no terceiro trimestre, com forte contribuição de seus negócios ligados à infraestrutura de inteligência artificial”, destaca Fontes.

De acordo com o analista, o otimismo chega ao mercado cripto principalmente nos projetos ligados à narrativa de IA, com o token do Near Protocol avançando mais de 11% nas últimas 24 horas.

Usando análise técnica, Fontes diz que o próximo passo para o bitcoin é confirmar a manutenção do preço acima dos US$ 82 mil. "A primeira resistência está nos US$ 85 mil, seguida pelos US$ 87 mil e, em um movimento mais forte, pela média móvel de 100 semanas, próxima de US$ 88,5 mil. Do lado de baixo, a perda dos US$ 82 mil volta a colocar US$ 80 mil e US$ 77 mil no radar."

Gráfico do bitcoin em 21 de outubro de 2026

ETFs e indicadores

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 23,2 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. O maior alvo do fluxo comprador foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 29,9 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 26,1 milhões. Este foi o quinto pregão consecutivo de saída de capital nos fundos da segunda maior moeda digital do mundo.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas subiu dos 48 para os 54 pontos de ontem para hoje. Com isso, o sentimento do mercado se mantém na zona considerada "neutra".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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