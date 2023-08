Investidor perde R$ 270 milhões em um único dia com derivativo de preço do ether

O segmento de derivativos de criptomoedas pode ser arriscado para investidores devido à volatilidade de preços que o mercado pode apresentar, e um investidor se tornou o mais novo exemplo desses perigos. Na última quinta-feira, 17, ele teve uma perda de US$ 55 milhões (R$ 273 milhões, na cotação atual) após ter uma posição de preço do ether liquidada.

Dados divulgados pela empresa Coinglass mostram que o investidor havia estabelecido uma posição, espécie de aposta, sobre o preço futuro do ether na casa dos US$ 1.434. Nesse caso, ele criou a posição com 38 milhões de ethers, que acabaram sendo liquidados quando a cotação do ativo caiu abaixo desse valor.

A perda correspondeu, sozinha, a 30% de todas as liquidações no mercado de derivativos da corretora de criptomoedas Binance, a maior do mundo. Na visão da Coinglass, o alto volume perdido indica que o investidor era uma grande empresa ou acumulador do ativo.

O ether chegou a ter uma queda significativa na última quinta-feira, apesar de ter rondado mais a faixa dos US$ 1.500. Ele teve uma leve recuperação desde então, e no momento é negociado com uma cotação acima dos US$ 1,6 mil, de acordo com dados do CoinGecko.

Perdas no mercado

Mas o investidor não foi o único que teve perdas milionárias no mercado. Dados do Coinglass também mostram que, no mesmo dia, as perdas no mercado de derivativos ultrapassaram os US$ 1 bilhão, com a liquidação de diversas posições de preço tomadas por investidores.

Os investidores de futuros de bitcoin tiveram as maiores perdas, com prejuízo de US$ 472 milhões e a maior liquidação diária de posições desde junho de 2022. Em segundo lugar ficaram os investidores de preços futuros de ether, que registraram perdas de US$ 302 milhões.

O desempenho ruim do mercado reflete o mau momento do bitcoin. A maior criptomoeda do mundo opera atualmente abaixo dos US$ 26 mil, no menor patamar de preço desde junho deste ano. Para especialistas, o movimento reflete uma combinação de fatores negativos.

