Autoridades da China vendem criptomoedas apreendidas e ignoram proibição de negociação

Autoridades de governos locais na China estão obtendo milhões em vendas de criptomoedas que foram apreendidas em operações policiais, segundo a agência Reuters. O que chama atenção nas vendas, porém, é o fato do país ter proibido a negociação de criptomoedas em 2021.

De acordo com a Reuters, as autoridades locais intensificaram as vendas de ativos digitais em meio a uma desaceleração da economia. A estratégia é usar o dinheiro obtido com esses ativos apreendidos para repor ou até expandir as contas públicas locais.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Informações disponíveis na Justiça da China e dados transacionais indicam que essas autoridades estão usando empresas privadas para realizar as vendas, que ocorrem mesmo com uma proibição em vigor para empresas e pessoas que vivem no território chinês.

Aparentemente, a proibição contém uma brecha que permite que o governo chinês continue vendendo criptomoedas. O movimento também tem gerado preocupações sobre a falta de transparência nessas operações, inclusive com a possibilidade de prática de corrupção.

Um dos casos divulgados pela Reuters contou com a intermediação da empresa de tecnologia Jiafenxiang. A venda teve início antes da proibição, em 2018, e continua ocorrendo. Como resultado, as autoridades locais obtiveram US$ 408 milhões com as criptomoedas vendidas.

Após as vendas, há ainda um processo de conversão de dólares para o yuan, a moeda chinesa. O valor é, então, enviado para contas mantidas pelos órgãos locais. Atualmente, investigações apontam que a China teria ao menos 190 mil unidades de bitcoin, mas não está claro se parte dos ativos já foi vendida.

China proibiu criptomoedas?

Em 2021, diversas agências que regulam o mercado financeiro da China determinaram uma proibição da negociação e mineração de criptomoedas no país. À época, as autoridades afirmaram que esses ativos tinham um caráter especulativo elevado e representavam um risco para os próprios investidores.

Desde então, os chineses estão proibidos de comprar ou vender ativos digitais. A possibilidade de uma reversão dessa proibição é aguardada pelo mercado há anos, mas nunca ocorreu. Em dezembro de 2024, o banco central chinês disse que estava trabalhando em uma regulação para o mercado cripto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok