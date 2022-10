Interpol cria unidade dedicada para combater crimes com criptomoedas

A Organização Internacional de Polícia Criminal está planejando fortalecer sua repressão a crimes relacionados a criptomoedas, formando uma divisão dedicada.

A Interpol, a maior organização policial global do mundo, montou uma equipe especial em Singapura para ajudar os governos a combater crimes envolvendo ativos virtuais, informou a agência de notícias indiana Business Standard em 17 de outubro.

A Interpol fez o anúncio em uma coletiva de imprensa antes de sua 90ª assembléia geral em Délhi, que contará com a presença de policiais de alto nível de seus 195 membros de 18 a 21 de outubro.

De acordo com o secretário-geral da Interpol, Jürgen Stock, a ausência de uma estrutura legal para criptomoedas como bitcoin e ether representa grandes desafios para as agências de aplicação da lei. “Porque muitas vezes, as agências não são treinadas e equipadas adequadamente” para lidar com crimes de criptomoedas no início, observou Stock.

Stock também apontou que criptomoedas e crimes cibernéticos serão o foco principal da agenda na assembleia geral da Interpol na Índia.

"Cripto está emergindo como uma grande ameaça em todo o mundo: Jurgen Stock, chefe da Interpol. O complexo global de inovação da Interpol em Cingapura está trabalhando em um mecanismo para lidar com os desafios emergentes das criptomoedas", publicou Singh.

Praveen Sinha, diretor especial do Bureau Central de Investigações da Índia, reiterou que tem sido cada vez mais difícil monitorar o cibercrime. Ele também destacou o papel da Interpol no estabelecimento e desenvolvimento de uma melhor cooperação policial em nível global.

“A única resposta é cooperação internacional, coordenação, confiança e compartilhamento de informações em tempo real”, disse Sinha.

A notícia vem logo depois que a Interpol emitiu um “alerta vermelho” para a aplicação da lei global em setembro para a prisão do cofundador da Terraform Labs, Do Kwon. Os promotores sul-coreanos em Seul pediram anteriormente à Interpol que distribuísse o “aviso vermelho” para Do Kwon nos 195 países membros da agência para encontrá-lo após o colapso do ecossistema Terra em maio de 2022.

Os esforços mais recentes da Interpol para rastrear melhor os crimes de criptomoedas não são a primeira iniciativa da agência para obter mais habilidades relacionadas a criptomoedas. A Interpol tem trabalhado para obter mais experiência para aprender sobre transações de criptomoedas e identificar atividades criminosas na darknet desde pelo menos 2015.

Em 2020, a Interpol fez parceria com a empresa de segurança cibernética Trend Micro para reduzir o cryptojacking que afeta roteadores no sudeste da Ásia. A agência também trabalhou com a startup sul-coreana de inteligência de dados, S2W Lab, para analisar a atividade da dark web, incluindo transações de criptomoedas em março de 2020.

