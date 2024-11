Startup aposta em créditos de carbono tokenizados e visa liderança no mercado brasileiro

A Okcygenio, desenvolvida pela BlockBR, surge como uma alternativa promissora no crescente mercado de créditos de carbono. A empresa foca em desenvolver projetos de crédito de carbono com suporte jurídico robusto e infraestrutura digital com o seguinte diferencial: a tokenização.

A startup já conta com contratos que abrangem 63.270 hectares de áreas verdes e planeja quintuplicar esse número em três anos.

Modelo de negócio baseado em segurança e rentabilidade

O modelo de negócio da Okcygenio tem como público-alvo os proprietários de áreas verdes que desejam monetizar a preservação ambiental por meio da geração e venda de créditos de carbono.

A empresa realiza uma análise completa e não cobra taxas iniciais dos proprietários.

Sua remuneração provém da retenção de uma parte dos créditos de carbono gerados.

“Também oferecemos uma solução diferenciada: a antecipação de crédito com colateral em créditos de carbono garantidos pelo projeto, uma vez que a Okcygenio tem o processo de toda cadeia. Ou seja, se o cliente estima gerar, por exemplo, um ou dois milhões de créditos de carbono no próximo ano, nós antecipamos parte desse valor para ele”, explica Juliana Moura, CEO da Okcygenio.

Após garantir toda a documentação necessária, como a matrícula da propriedade e colaterais, a Okcygenio oferece o projeto a fundos de investimento, que participam tanto da antecipação dos créditos quanto na obtenção de uma porcentagem dos colaterais de crédito de carbono. Isso garante a solidez e a confiança de todas as partes envolvidas no negócio.

Vantagens da tokenização dos créditos de carbono

A inovação no modelo da Okcygenio está na tokenização dos créditos de carbono, feita em parceria com a BlockBR, fintech de infraestrutura de ativos digitais.

A tokenização digitaliza os créditos de carbono, tornando-os mais fáceis de negociar e garantindo uma rastreabilidade que contribui para evitar práticas de greenwashing.

Ao transformar créditos em tokens, a empresa oferece transparência, segurança e liquidez para o ativo, facilitando o acesso de empresas que buscam metas de sustentabilidade e atendendo à demanda por soluções transparentes no mercado de carbono.

Com a tokenização , a Okcygenio possibilita que empresas monitorem e comprem créditos de carbono de forma mais eficiente e rápida.

Esse modelo B2B atrai grandes organizações que desejam compensar suas emissões com segurança e reduz a complexidade da compra e venda de créditos, beneficiando os donos das áreas certificadas.

“A Okcygenio representa um marco importante para a BlockBR, pois fortalece nosso propósito de entrar no mercado de compensação de carbono de forma definitiva, de maneira estratégica e no momento certo”, afirma Cássio J. Krupinsk, CEO da BlockBR.

Potencial do mercado brasileiro de créditos de carbono

O mercado global de créditos de carbono está crescendo cerca de 30% ao ano, impulsionado pela demanda de empresas que buscam alinhar-se a compromissos ambientais.

Juliana destaca que, com a entrada de players como Amazon e B3 nesse setor, o Brasil desponta como um dos principais fornecedores de créditos de carbono devido à sua riqueza florestal. A Okcygenio, ao focar na segurança jurídica e na tokenização dos créditos, está bem posicionada para atender a este mercado em expansão.

