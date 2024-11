Retorno da Shenzhou-18 marca avanço no cultivo de arroz no espaço

O grupo de tripulação da missão Shenzhou-18 está próximo de retornar à Terra, trazendo consigo uma nova leva de amostras de experimentos espaciais. Entre os destaques científicos, está a continuidade das pesquisas com o “arroz espacial”, cultivado na Estação Espacial Chinesa.

Primeiros avanços: cultivo completo do ciclo do arroz no espaço

Em 2022, durante a missão Shenzhou-14, cientistas chineses realizaram o primeiro experimento internacional de cultivo completo do ciclo de vida do arroz no espaço, desde a semente até a produção de novos grãos. O experimento resultou em sementes maduras que, recentemente, foram plantadas em testes de campo na Terra e colhidas com sucesso.

No centro de excelência em ciências moleculares vegetais da Academia Chinesa de Ciências, em Songjiang, Xangai, pesquisadores e repórteres observaram as plantas da chamada terceira geração de “arroz espacial”. As plantas, cultivadas há mais de 100 dias, estão quase completamente maduras e próximas da colheita.

Multiplicação de sementes e resultados promissores

De acordo com a pesquisadora Zheng Huiqiong, o experimento começou com seis sementes enviadas ao espaço com a Shenzhou-14. Após a viagem, 59 sementes maduras foram recuperadas e multiplicadas em uma câmara climática artificial, gerando aproximadamente 10.000 novas sementes. Parte delas foi plantada em campos agrícolas para análise.

Os especialistas explicaram que as sementes provenientes da estação espacial formam a primeira geração, as multiplicadas na câmara artificial compõem a segunda, e as cultivadas nos campos agrícolas são a terceira geração. A pesquisa preliminar sobre as três gerações sugere resultados promissores.

Possibilidade de produção agrícola no espaço

“Ao longo dos experimentos, confirmamos que as sementes de arroz cultivadas no espaço têm alta viabilidade e capacidade reprodutiva”, afirmou a pesquisadora Zheng Huiqiong. “Além disso, a estabilidade da reprodução em campos agrícolas indica que o cultivo de alimentos no ambiente espacial pode ser uma via possível para a produção de alimentos.”

Os pesquisadores agora se dedicam a uma análise detalhada das características agronômicas e da produtividade do arroz espacial em campo, buscando compreender os impactos do ambiente espacial no desenvolvimento agrícola terrestre.