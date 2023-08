Inflação dentro do esperado nos EUA: como isso pode afetar o preço do bitcoin?

Nesta quinta-feira, 10, os dados do Índice de Preços ao Consumidor dos EUA (CPI, na sigla em inglês) vieram dentro do esperado por especialistas, com alta de 0,2% em relação a junho e 3,2% na leitura de 12 meses. Esta informação sobre a economia norte-americana pode influenciar a decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros e impactar o preço do bitcoin e das principais criptomoedas.

Cotado a US$ 29.511 no momento, o bitcoin é negociado com recuo de 1,33% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Apesar disso, no acumulado do ano a maior criptomoeda do mundo ainda soma 78% de alta.

Dentro do esperado, os dados do CPI divulgados hoje podem fazer com que o Federal Reserve, o banco central norte-americano, repense se novos aumentos na taxa de juros do país são realmente necessários. No último ano, os aumentos foram agressivos e estiveram entre os principais fatores que empurraram a cotação do bitcoin, das criptomoedas e dos ativos de risco em geral, para baixo.

“Há muitas sementes neste relatório que sugerem mais desinflação por vir. Isso provavelmente significa que estamos – ou muito perto – do pico das taxas de juros. Achamos que estamos no topo”, disse Laura Rosner-Warburton, economista sênior da MacroPolicy Perspectives ao The New York Times.

Os dados podem colaborar com os argumentos daqueles que forem contra um novo aumento na próxima reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC), em 20 de setembro. Apesar disso, é preciso atentar que até lá os dados do CPI de agosto também podem mudar a narrativa.

“Não há nada aqui que sugira que o Fed precise avançar com novos aumentos das taxas de juros este ano", comentou Paul Ashworth, economista chefe da Capital Economics ao The New York Times.

Criptomoedas hoje

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é negociado a US$ 1.847, com queda de 0,7% nas últimas 24 horas. No acumulado do ano, a segunda maior cripto do mundo já subiu 55%.

A XRP, criptomoeda que ganhou destaque por conta de sua recente vitória judicial contra a SEC nos EUA, recua após a autarquia sinalizar que pode entrar com um recurso no processo em que acusa a Ripple, empresa por trás da criptomoeda, de vender valores mobiliários não registrados. A SEC acredita que a XRP configura um valor mobiliário, apesar da juíza responsável pelo caso ter declarado recentemente que não.

A XRP é cotada a US$ 0,6335 no momento, com queda de 3,3%. No ano, as altas já somam 87%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

