'Hamster trader' tem lucro de 30% com criptomoedas e supera S&P e bitcoin

Um experimento realizado na Alemanha colocou um hamster para negociar criptomoedas e, depois de três meses, o pequeno roedor já acumula lucro de quase 30% - desempenho superior, no mesmo período, ao do índice S&P 500, da gestora Berkshire Hathaway, comandada por Warren Buffet, e do próprio bitcoin.

O experimento, que não tem absolutamente nada de científico, usa uma casinha especial (ilustração abaixo), conectada a um computador, na qual os movimentos do hamster executam as negociações. A escolha dos ativos que ele vai negociar, por exemplo, acontece quando o animal corre na sua "roda de intenção", que conta com 30 criptomoedas.

Já a decisão sobre comprar ou vender um ativo depende de qual "túnel de decisão" o hamster decidir passar. Ao passar pelo "túnel de compra", uma ordem de compra de 20 euros é lançada no computador. Se continuar passando pelo mesmo túnel, novas ordens podem ser lançadas para o mesmo ativo, com pelo menos 20 segundos de intervalo entre cada uma. Uma única passagem pelo "túnel de venda", entretanto, liquida toda a posição do roedor naquele ativo.

Casinha do hamster, apelidade de "Goxx Box", é conectada a um computador (Reprodução/Twitter) Casinha do hamster, apelidade de "Goxx Box", é conectada a um computador (Reprodução/Twitter)

Todas as noites, é possível assistir Mr. Goxx "trabalhando", graças às transmissões ao vivo do experimento na Twitch. Diariamente, seu canal reúne milhares de espectadores curiosos com o desempenho do hamster. Ele também tem um canal no Reddit, onde são enviadas atualizações do projeto e onde os responsáveis fazem questão de frisar que o experimento tem apenas o entretenimento como objetivo. Eles também deixam claro que o animal não sofre nenhum tipo de estresse pela brincadeira, já que vive normalmente na sua casinha especial.

O hamster trader começou a operar no mercado cripto em 12 de junho, com 390 dólares em sua conta. No momento, o saldo já chega a 498 dólares, mas o valor poderia ser ainda maior se na segunda-feira passada o mercado não tivesse despencado com as notícias relacionadas ao possível calote da Evergrande, que afetou vários mercados, derrubou o bitcoin e também o saldo de Mr. Goxx, que naquele dia já somava 580 dólares em sua conta.

Apesar do desempenho impressionante, o lucro ainda não é suficiente para pagar o investimento inicial na construção do "escritório" do hamster. “Como o Mr. Goxx é um roedor de negócios honrado, ele deve calcular cerca de 35% de impostos a serem subtraídos de seus ganhos, então ainda há algum trabalho a ser feito antes que ele possa realmente falar sobre como ganhar dinheiro”, disse o "parceiro de negócios humano" do hamster ao site Protos.

No momento, a carteira de Mr. Goxx tem quatro criptoativos - ether, iota, stellar e tron - além de dólares. Apesar disso, o roedor já negociou vários ativos digitais, como bitcoin, monero, chiliz, dogecoin e cardano, entre outros.

Uma de suas compras mais recentes foi o ether. Mr. Goxx comprou 0,0197703 ETH na última terça-feira, 20, a US$ 70,74. No momento, para infelicidade do animal, a criptomoeda acumula perda de 9% desde então, e sua posição é de US$ 64,62. Apesar disso, o hamster segue com ótimo lucro e teve, no último mês, algumas operações para se vangloriar, como uma venda de chiliz (CHZ) com 54% de lucro e outra de dogecoin (DOGE) com 46% de ganhos.

E, com lucro acumulado superior até ao do portfólio da Ark Invest, gestora de Cathie Wood, que fio eleita a melhor selecionadora de ações do mundo em 2020 e é uma grande entusiasta do mercado cripto, Mr. Goxx não tem mesmo do que reclamar. Menos ainda os responsáveis pelo experimento, que permanecem anônimos e, além do lucro com o bichinho de estimação, já tem milhares de seguidores nas redes sociais.

