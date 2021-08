Governo quer taxar ganhos em jogos em blockchain como Axie Infinity

Depois de arrebanhar mais de 1 milhão de usuários, a maioria deles em países emergentes, o jogo em blockchain Axie Infinity começou a chamar a atenção também de governos e seus órgãos reguladores. Justamente no principal mercado da plataforma - as Filipinas - os jogadores poderão ter seus ganhos na plataforma taxados.

De acordo com publicação do jornal Manila Bulletin no início desta semana, a renda advinda de jogos em blockchain como o Axie Infinity deverão ser taxadas pelo governo - a publicação citaa subsecretária de finanças do país, Antonette C. Tionko, que corrobora a informação.

Tionko afirma que a autoridade reguladora para valores mobiliários do país, aem conjunto com banco central local, discutem se os tokens do jogo são ativos ou valores mobiliários.

A subsecretária também afirma que enquanto Sky Mavis, o vietnamita que criou o jogo, não estiver registrado nas Filipinas, ele deve pagar impostos no país por qualquer receita gerada através de fontes locais.

A Comissão de Valores Mobiliários filipina reiterou que o jogo e seu criador não estão registrados no país e que Sky Mavis não possui licença para vender valores mobiliários.

O jogo Axie Infinity permite que seus jogadores obtenham renda passiva utilizando tokens não-fungíveis (NFTs) e recebendo recompensas pelo cumprimento de missões e tarefas no game.

No mundo todo, o jogo possui praticamente meio milhão de usuários ativos, e mais de 60% deles estão nas Filipinas, afirmou Luah Callon-Butler, diretora da empresa de consultoria Emfarsis em julho. Ao mesmo tempo, o preço do AXS, token do Axie Inifnity, aumentou drasticamente de valor, passando de 5 dólares no início de julho para mais de 73 dólares no momento.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk

