Governo dos EUA vai vender R$ 600 milhões em bitcoin e gera apreensão no mercado

O governo dos Estados Unidos revelou que pretende vender cerca de US$ 130 milhões (mais de R$ 600 milhões, na cotação atual) em unidades de bitcoin que foram apreendidas pelas autoridades do país em 2021. As criptomoedas pertenciam a Ryan Farace, que ficou conhecido por usar sites na chamada Deep Web para vender ilegalmente remédios para ansiedade.

Um documento divulgado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou que o governo recebeu a autorização da Corte dos Estados Unidos para o Distrito de Maryland em 8 de janeiro para realizara venda. Entretanto, ela ainda deve demorar alguns meses.

Pelas informações divulgadas, "qualquer pessoa, com exceção dos indiciados" poderá manifestar o interesse em adquirir as unidades de bitcoin até o dia 10 de março. Caso nenhuma proposta seja enviada, o governo do país poderá tomar posse oficialmente dos ativos e vendê-los no mercado.

As criptomoedas foram apreendidas em 2021 como parte de uma operação contra Rya Farace, de 38 anos. Ele ficou conhecido por usar o site Silk Road — desativado pelo governo dos Estados Unidos — para vender um remédio para ansiedade. Ao todo, foram apreendidos quase 3 mil bitcoins que Farace teria recebido com as vendas.

Farace foi preso em 2018, mas a identificação e a apreensão das criptomoedas demoraram alguns anos. A soma faz parte de um montante bilionário de bitcoin que o governo dos Estados Unidos possui atualmente, posicionando o país como um dos maiores detentores do ativo.

Vendas farão preço do bitcoin cair?

Dados mais recentes apontam que os Estados Unidos possuem cerca de 215 mil unidades da criptomoeda, equivalente a pouco mais de R$ 42 bilhões. O volume significativo em posse do governo americano gera temores de um impacto relevante no mercado caso o país decida se desfazer dessas criptomoedas em algum momento.

Sobre esse caso, João Galhardo, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, afirma que, caso as vendas ocorressem em um momento de condições normais de mercado, o valor poderia "influenciar significativamente os preços".

Entretanto, ele pontua que, no momento, os volumes significativos de retiradas no ETF de bitcoin da Grayscale, "que diariamente superam esse valor em mais de quatro vezes", indicam que as vendas não teriam um "efeito anormal nos preços da criptomoeda".

"Também não sabemos como, quando e ao decorrer de quanto tempo essas vendas serão realizadas, informações importantes para estimar o impacto de pressões vendedoras. Embora consideráveis, essas vendas podem não ser suficientemente robustas para alterar significativamente a dinâmica de preço", opina o analista.

