JPMorgan diz que vendas em ETF da Grayscale estão acabando e queda do bitcoin perderá força

O banco JPMorgan divulgou uma nota na última quinta-feira, 25, em que avalia que a pressão de queda no preço do bitcoin deve reduzir nos próximos dias. O motivo, segundo analistas, é que o movimento de saída de investidores do ETF de bitcoin da Grayscale parece estar chegando ao fim.

O ETF da Grayscale estreou no mercado como um fundo, mas recebeu a autorização da SEC para ser convertido em um fundo negociado em bolsa em 10 de janeiro. Desde então, porém, ele tem enfrentado um forte fluxo de perda de investidores. Ao todo, mais de US$ 4 bilhões em participações foram vendidas.

Devido às características do fundo, o mesmo valor em bitcoin precisou ser vendido pela Grayscale, resultando em um forte despejo da criptomoeda no mercado e em uma desvalorização no seu preço. Antes da estreia dos ETFs, o ativo chegou à casa dos US$ 48 mil. Agora, ronda os US$ 41 mil.

Segundo analistas do JPMorgan, a queda é de cerca de 20% nas últimas duas semanas. O banco explica que os investidores do ETF da Grayscale que compraram participações antes da conversão estavam com um prejuízo acumulado por terem comprado participações com forte desconte em relação ao preço da criptomoeda. Agora, eles decidiram realizar seus lucros.

Anteriormente, o JPMorgan havia previsto que as vendas no ETF de bitcoin da Grayscale ficariam na casa dos US$ 3 bilhões, mas a marca já foi superada, com US$ 4,3 bilhões em saídas. Nesse sentido, os analistas do banco avaliam que "a maior parte da realização de lucros já aconteceu".

"Isso implica que a maior parte da pressão de queda no preço do bitcoin por esse canal deve ter sido superada", dizem os analistas do banco. Ainda de acordo com os analistas, do total de retiradas, US$ 1,3 bilhão foi destinado para os outros ETFs autorizados pela SEC, enquanto o restante foi vendido e despejado no mercado.

Por outro lado, o relatório pontua que a saída de investidores do ETF da Grayscale deve continuar se o fundo não diminuir suas taxas cobradas e se os outros fundos negociados em bolsa "cheguem a uma massa crítica que permita uma competição em termos de tamanho e liquidez".

Entre os agentes do mercado que venderam participações no fundo de bitcoin da Grayscale está a FTX. A corretora falida de criptomoedas foi uma das principais responsáveis pelo volume bilionário de vendas, com documentos indicando que ela se desfez de cerca de US$ 1 bilhão em participações no ETF.

