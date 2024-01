Mesmo com ETF aprovado nos EUA, bitcoin está despencando: descubra as razões para isso

Nesta segunda-feira, 22, o mercado de criptomoedas inicia o dia no vermelho. Movimentando US$ 66,5 bilhões nas últimas 24 horas, o setor tem as principais criptos negociando em queda, inclusive a maior delas em valor de mercado: o bitcoin.

O bitcoin é cotado a US$ 40.674 no momento, com queda de 2,70% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Na última semana, a queda já soma quase 4,5%.

A aprovação recente de ETFs de bitcoin à vista nos EUA pela Comissão de Valores Mobiliários do país (SEC, na sigla em inglês) havia alimentado expectativas ao longo de todo o ano de 2023. Especialistas do Standard Chartered previram que a criptomoeda poderia chegar a custar US$ 100 mil ainda em 2024, impulsionada pela alta demanda do fundo negociado em bolsa.

No entanto, não é o que ocorre no momento, mesmo com volumes bilionários entrando para os ETFs, incluindo o da gigante BlackRock. Apesar de ter disparado momentaneamente após a aprovação, agora o bitcoin é negociado em queda. Outras criptomoedas entre as 20 maiores em capitalização, acompanham o movimento.

Por que o bitcoin está caindo?

“Mesmo com o lançamento bem-sucedido dos ETFs, o preço do bitcoin tem apresentado uma trajetória descendente nas últimas semanas. Um dos potenciais motivos para tal performance é a exacerbada saída de capital do GBTC, ETF de bitcoin à vista da Grayscale e, atualmente, o maior em ativos sob gestão”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“Como mencionado no Market Overview de 18 de janeiro, as prováveis razões por trás desse fluxo de saída são a alta taxa cobrada pela Grayscale, e o fato de que detentores de GBTC podem agora resgatar seus fundos diretamente com a instituição, não precisando vendê-los no mercado secundário, tendo que pagar um prêmio", acrescentou ele à EXAME.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é negociado a US$ 2.369, com queda de 4,3% nas últimas 24 horas de acordo com dados do CoinMarketCap. Outras criptomoedas como Solana e Avalanche despencam ainda mais, caindo 6,4% e 8,1% no mesmo período, respectivamente.

"Levando em consideração a fraca performance do bitcoin nas últimas semanas, é de se esperar que as outras criptomoedas como um todo sigam acompanhando esse movimento, até que uma eventual reversão de tendência do bitcoin mude o panorama do mercado em termos de rentabilidade", explicou Galhardo à EXAME.

