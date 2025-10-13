Governo da Índia reforça interesse em Rupia Digital e 'desencoraja' investimentos em criptomoedas

O governo da Índia anunciou recentemente que não apenas não desistiu do projeto da Rupia Digital como pretende lançar a versão digital da moeda indiana para toda a população. Além disso, o governo reforçou a sua visão de desencorajar investimentos em criptomoedas que não tenham um apoio do banco central do país.

A informação foi confirmada por Piyush Goyal, ministro da União da Índia, em entrevista ao site ANI News. Goyal disse que o país "desencoraja" investimentos em criptomoedas que não tenham um "apoio do Estado ou algum tipo de ativo por trás".

Ele também afirmou que o governo pretende lançar uma moeda digital que seja apoiada e garantida pelo Banco de Reserva da Índia, o banco central do país. Goyal se referiu à Rupia Digital, projeto que tem sido desenvolvido pelo governo indiano desde 2022 e que está em fase de testes.

"Nós não temos encorajado criptomoedas que não possuem um apoio estatal ou que não seja respaldado por ativos, seja um apoio do banco central ou o respaldo da moeda local. A Índia também anunciou que vai lançar uma moeda digital própria, respaldado pelo banco central", disse.

Segundo o ministro, "a nossa ideia é que isso [a Rupia Digital] torne as transações mais fáceis. Isso também vai reduzir o consumo de papel e tornará mais rápido para transacionar do que usando o sistema bancário. Mas também vai contar com uma rastreabilidade".

Goyal ressaltou que a Índia não pretende proibir criptomoedas, mas pontuou que elas contam com uma tributação elevada para desencorajar o uso devido a riscos de segurança. Apesar da posição do governo, o país conta com um mercado aquecido e milhões de investidores.

A Reuters apontou que o país não planeja criar uma regulação específica para o mercado de criptomoedas porque o governo acredita que a legislação daria uma "legitimidade" ao setor e impulsionaria ainda mais a adoção entre a população.

Um relatório recente divulgado pela empresa Chainalysis aponta que a Índia é o país com a maior adoção do mundo de criptomoedas. É o segundo ano seguido em que o país aparece no topo do ranking. O Brasil está na quinta posição, segundo o relatório.

