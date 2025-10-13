BNY Mellon avalia tokenização de depósitos bancários para modernizar pagamentos

O BNY Mellon, maior custodiante de ativos do mundo, revelou na última semana que está avaliando a tokenização dos seus depósitos bancários como forma de modernizar o sistema de pagamentos tradicional e aumentar a eficiência dos seus serviços para a base de clientes.

A informação foi divulgada por Carl Slabicki, da área de Treasury Services, que explicou que a tecnologia blockchain está sendo estudada pelo banco como foco na modernização de pagamentos transfronteiriços, permitindo operações instantâneas e com processamento em tempo real.

Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Garanta a sua vaga!

A tokenização de depósitos bancários envolve o registro dos depósitos em uma tecnologia blockchain que permite a criação de tokens digitais equivalentes. Os tokens, por sua vez, são a representação do dinheiro bancário comercial e podem ser usados em diversas operações.

Graças à digitalização e transformação em um criptoativo, esses tokens podem ser transacionados com mais velocidade e eficiência e com custos menores. Por causa disso, a tokenização de depósitos bancários tem chamado cada vez mais a atenção de instituições financeiras.

Em julho deste ano, o BNY Mellon já havia anunciado uma parceria com o Goldman Sachs para ter registros em blockchain dos cotistas de um dos seus fundos de investimento. O foco da operação estava em agilizar a liquidação e registro e melhorar o uso como garantia de empréstimo.

Agora, o banco planeja usar a tokenização e a tecnologia blockchain para "superar as amarras das tecnologias de legado". A ideia é testar soluções internas e, eventualmente, desenvolver aplicações que se tornem uma referência no mercado.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. Na Mynt, você investe em uma variedade de criptoativos com a curadoria de especialistas do BTG Pactual. Abra sua conta e insira o cupom FOM50 para ganhar R$ 50 de cashback em bitcoin ao investir R$ 150 em qualquer criptomoeda até 20/12/2025. Confira o regulamento no site

O projeto do BNY Mellon também surge em meio à corrida de grandes bancos internacionais para incorporar a tecnologia blockchain e os criptoativos em suas operações. O HSBC também anunciou um projeto de tokenização de depósitos bancários nesse ano.

Já o JPMorgan revelou testes para desenvolver a JPMD, um token que representaria depósitos bancários em dólar. Ao mesmo tempo, bancos têm investido em iniciativas com stablecoins, criptomoedas pareadas ao dólar, também com foco na área de pagamentos transfronteiriços.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok