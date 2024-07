Empresa aproveita queda do bitcoin e investe mais de R$ 12 milhões na criptomoeda

O bitcoin continua operando em queda nesta segunda-feira, 8, mas o desempenho negativo da criptomoeda nos últimos dias não afastou alguns dos seus investidores. É o caso da empresa japonesa Metaplanet, que anunciou uma nova aquisição de 42 unidades do ativo.

Em um comunicado público ao mercado no último domingo, 7, a companhia informou que as unidades da criptomoeda foram adquiridas por 400 milhões de ienes, a moeda japonesa. O valor é equivalente a cerca de US$ 2,4 milhões, ou R$ 12 milhões, considerando a cotação atual.

Com a nova aquisição, a empresa aproveitou a queda recente do bitcoin para investir no ativo com um preço mais baixo que o observado até a primeira quinzena de junho. O movimento faz parte de uma intensificação das aquisições da criptomoeda pela empresa japonesa.

Até o momento, a companhia adquiriu cerca de 203 unidades do ativo, ou cerca de US$ 11 milhões. O valor ainda está distante das aquisições dos maiores detentores da criptomoeda, mas a Metaplanet tem ampliado consistentemente suas reservas.

De acordo com a empresa, as aquisições de bitcoin fazem parte de uma estratégia para "utilizar o excesso de fluxo de caixa para implementar uma governança corporativa que agregue valor, com estratégias de gestão financeira como financiamento de dívidas e ações para acumulação de bitcoin".

E a Metaplanet não é a única empresa que investido no bitcoin para a composição de suas reservas patrimoniais. A companhia mais conhecida a implementar essa estratégia é a MicroStrategy, que atua na área de desenvolvimento e fornecimento de softwares e deu início a essa estratégia.

Ao todo, a MicroStrategy possui agora 214.278 unidades de bitcoin, ou cerca de US$ 7,53 bilhões e com um preço médio de aquisição de US$ 35.164 por unidade. A empresa possui mais de US$ 2 bilhões em lucros com as compras, considerando a valorização da criptomoeda.