Google anuncia parceria com "blockchain para dados" e fornecimento de infraestrutura

O Google anunciou na última segunda-feira, 15, uma nova parceria com o Flare, que promete ser "blockchain para dados". O acordo foi feito pelo Google Cloud, que vai atuar como validador junto à rede e também como "fornecedor de infraestrutura" para o projeto.

Em um comunicado sobre a parceria, a Flare explicou que o Google Cloud "será responsável por propor e validar novos blocos para o blockchain Flare, apoiando assim o mecanismo de consenso de prova de participação da rede". A empresa vai se somar a outras 100 organizações que atuarão como validadores.

"Esses 100 provedores de infraestrutura Flare apoiarão a segurança da rede como validadores e contribuidores para o oráculo de preços altamente descentralizado do Flare, o FTSO, com dados de preços disponíveis publicamente", explicou. Um oráculo de blockchain busca trazer dados externos para uma determinada rede.

O Flare foi lançado com a promessa de oferecer contratos inteligentes de baixo custo e acesso descentralizado a dados, buscando "fornecer aos desenvolvedores e usuários acesso confiável à mais ampla gama de dados, com escalabilidade, baixa latência e custo mínimo".

O objetivo do projeto é "expandir a utilidade" das redes blockchain, ajudando a impulsionar sua adoção. Para o CEO do Flare, Hugo Philion, a parceria com O Google vai ajudar a "fornecer uma plataforma de contrato inteligente descentralizada mais robusta, que coloca os dados descentralizados em seu núcleo".

Já James Tromans, head de Web3 da Google Cloud, disse que "o acesso a dados em escala é importante para aumentar os casos de uso relevantes de blockchain e uma maior adoção global da tecnologia. O Google Cloud se tornar um validador na rede Flare ajudará a apoiar essa missão".

Google e blockchains

O anúncio chegou a causar uma alta de mais de 30% no FLR, a criptomoeda nativa do projeto. Entretanto, o ativo acabou sofrendo uma realização de lucros após a valorização. No momento, dados do CoinGecko apontam que ele recua 4,7% nas últimas 24 horas, mas acumula ganhos de 15% nos últimos sete dias. Atulamente, ele é a 104ª maior cripto do mercado.

Nos últimos meses, o Google intensificou o anúncio de parcerias com diversos projetos de blockchain. Em abril de 2023, a empresa expandiu uma iniciativa de apoio para startups como foco na Web3 que conta com a participação de redes consolidadas no mercado. No mesmo mês, a gigante de tecnologia anunciou uma parceria com a Polygon para apoiar desenvolvedores de projetos em blockchain.

Já em setembro do ano passado, a empresa adicionou 11 novos blockchains a uma plataforma do Google Cloud chamada Big Query, que funciona como um armazém de dados para permitir que seus usuários façam consultas. Agora, o número de redes no Big Query é 19.

