Autor de 'Pai Rico, Pai Pobre' aponta risco de inflação: 'É por isso que comprei 5 bitcoins hoje'

Robert Kiyosaki, autor do livro "Pai Rico, Pai Pobre", deu início ao ano de 2024 reforçando suas previsões sobre o mercado financeiro. Segundo ele, uma suposta má administração do governo americano pode colaborar para a hiperinflação, aumentando o risco de uma crise econômica mundial. Nesse cenário, três ativos podem ajudar o investidor a se proteger: ouro, prata e bitcoin.

INFLATION or DEFLATION? What if the PhDs at White House, Treasury & Fed put economy into HYPERINFLATION? I hope not…but what if our leaders F’up, the dollar collapses and we have HYPERINFLATION? That’s why I bought 5 more Bitcoin today. What are you going to do? Trust your… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 11, 2024

“Inflação ou deflação? E se os Ph.Ds da Casa Branca, do Tesouro e do Fed colocarem a economia em hiperinflação? É por isso que comprei mais 5 bitcoins hoje. O que você vai fazer? Confie em você mesmo, não em nossos líderes. Eles são perdedores com doutorados”, publicou o autor do livro nº 1 em finanças pessoais no X (antigo Twitter).

Há anos, Kiyosaki prevê um grande colapso da economia mundial e recomenda o investimento em ouro, prata e bitcoin. O especialista em finanças também explicou, em outra publicação, a razão pela qual algumas pessoas enriquecem, na sua opinião.

There many different reasons why some people are rich, many middle class, and most people are poor and will die poor. One big reason is what a person does in their spare time….essentially since most of us have more spare time than working time. Many of my friends will be… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 15, 2024

“Existem muitas razões diferentes pelas quais algumas pessoas são ricas, muitas são de classe média e a maioria das pessoas é pobre e morrerá pobre. Um grande motivo é o que uma pessoa faz no seu tempo livre... essencialmente porque a maioria de nós tem mais tempo livre do que tempo de trabalho. Muitos dos meus amigos jogarão golfe no Arizona, outros esquiarão em Aspen. Nos dias 20 a 21 de janeiro estarei em Vancouver, British Columbia, no VRIC, o Vancouver Resources Investor Conference em busca das melhores startups em mineração de ouro e prata. Esta é uma das razões pelas quais o fosso entre os ricos, a classe média e os pobres se alarga. ‘Os ricos ficam mais ricos em seu tempo livre’”, disse.

Além disso, para enriquecer, Kiyosaki voltou a recomendar o investimento em ouro, prata e bitcoin. Segundo ele, estes serão os ativos “mais quentes que tecnologia e ativos imobiliários”.

“Eu quero que você seja rico. Pergunte a si mesmo: ‘O que vou fazer no próximo fim de semana?’ Ouro, prata e bitcoin estarão mais quentes do que tecnologia ou ativos imobiliários a partir de 2024”, acrescentou Kiyosaki na publicação.

Em poucos anos de existência, o bitcoin subiu mais de 550 mil vezes e desbancou a performance de todos os outros ativos de investimento. Além disso, a criptomoeda é enxergada como o "ouro digital" por grandes nomes do mercado financeiro como Larry Fink, CEO da BlackRock. Recentemente, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) aprovou ETFs de bitcoin à vista no país.

