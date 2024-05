Cidade de São Paulo está em alerta para alagamentos nesta segunda-feira

A cidade de São Paulo está em estado de alerta para alagamentos. Ele foi emitido na manhã desta segunda-feira, 27, pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura (CGE) às 7h52 para todas as regiões, devido às chuvas que começaram na madrugada. Até as 8h17, haviam 13 pontos de alagamentos, sendo 9 intransitáveis.

Impacto no trânsito

As chuvas causaram um trânsito acima da média para o horário. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 8h, foram registrados mais de 800 km de lentidão, o dobro do contabilizado no mesmo período na segunda-feira passada.

Pontos de alamentos

Centro

Sé

Av. Rio Branco/Sentido Bairro-Centro/Próximo à Av. Duque de Caxias

Rua Dom Rodo/Ambos os sentidos/Próximo à Rua Gapore

Av. Mercúrio/Sentido único

Rua General Osório/Sentido bairro-centro/Próximo à Rua dos Gusmões

Av. Rio Branco/Bairro Centro/Próximo à General Osório

Rua dos Gusmões/Sentido bairro-centro/Próximo à Rua Vitória

Zona Leste

Itaquera

Avenida Musgo de Flor/Próximo à Rua Rainha da Noite

Avenida Musgo de Flor/Próximo à Rua Jatairana

Avenida Pires do Rio/Sentido centro-bairro/Próximo à Rua Mungabeira

Como fica o tempo

O frio continuará na capital paulista nos próximos dias. O sol deve aparecer com mais força a partir de quarta-feira, 29, mas não o suficiente para elevar a temperatura.