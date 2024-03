Gestora bilionária está "ainda mais convencida" que bitcoin vai valer US$ 150 mil até 2025

A gestora bilionária Bernstein afirmou em um relatório na última segunda-feira, 12, que está "ainda mais confiante" de que o bitcoin deverá continuar valorizando nos próximos meses até chegar a um preço de US$ 150 mil. A expectativa de analistas da empresa é que isso ocorra até a metade de 2025.

Na visão dos analistas, o principal evento que deverá impulsionar o ativo ainda não aconteceu, apesar da forte alta ligada ao desempenho dos ETFs de preço à vista da criptomoeda nos Estados Unidos, que foram lançados em janeiro deste ano e ajudam a atrair investidores.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

O Bernstein espera que o salto de preço do bitcoin até 2025 ocorra principalmente graças ao halving de 2024. O evento, previsto para abril, resulta na redução pela metade da quantidade de bitcoins que são dados aos mineradores do ativo como recompensa pelo seu trabalho.

Nesse cenário, a gestora confirmou uma projeção anterior de que o ativo tem potencial para chegar ao preço de US$ 150 mil. Para isso ocorrer, seria preciso uma continuidade do bom desempenho dos ETFs. Nesta semana, eles chegaram a bater um recorde de US$ 1 bilhão em investimentos diários.

Além disso, os analistas da gestora recomendam que os investidores comprem ações de empresas de mineração de bitcoin como forma de obter exposição indireta à próxima etapa do ciclo de alta no preço do ativo, citando empresas como a CleanSpark, a Marathon Digital e a Riot Plataforms.

"Acreditamos que as mineradoras de bitcoin ainda são, em grande parte, ações negociadas no varejo e que as instituições se mantiveram longe, já que os investidores tradicionais permanecem céticos e ainda abordam cripto com um viés de cuidado", diz o relatório.

Segundo o Bernstein, "com o bitcoin subindo a novas máximas de preço, esperamos que o interesse institucional em ações ligadas ao bitcoin finalmente caia e que os mineradores sejam os maiores beneficiários".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok