Gestora aproveita queda no mercado e compra R$ 100 milhões em ações da Coinbase

Apesar da queda generalizada no mercado na última segunda-feira, 5, alguns investidores aproveitaram o momento para comprar ações em baixa. É o caso da Ark Invest, gestora comandada pela famosa investidora Cathie Wood, que adquiriu mais papéis da Coinbase.

De acordo com informações divulgadas pela própria gestora junto aos reguladores norte-americanos, a Ark Invest investiu cerca de US$ 17,8 milhões em ações da corretora de criptomoedas, equivalendo a pouco mais de R$ 100,74 milhões, na cotação atual.

As aquisições de ações foram feitas por meio de três fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) administrados pela Ark Invest: o Innovation ETF, o Next Generation ETF e o Fintech Innovation ETF. Combinados, eles compraram pouco mais de 65 mil ações da maior exchange dos Estados Unidos.

O movimento reverteu uma tendência nos últimos meses de venda de ações da Coinbase pela Ark Invest. Em junho de 2023, a gestora adquiriu US$ 21 milhões em papéis da empresa, que então registrou uma valorização de mais de 250%, apoiada na forte alta do bitcoin no mesmo período.

Desde então, porém, a Ark Invest vinha vendendo suas participações na empresa, realizando lucros. Apenas na semana passada, a empresa vendeu mais de US$ 17 milhões em ações da companhia, com duas vendas realizadas na última quarta-feira, 31, e na última sexta-feira, 2.

No mesmo dia em que a Ark Invest realizou as novas compras, as ações da Coinbase caíram 7,3%, chegando ao menor nível de preço desde fevereiro deste ano. Com a queda, a valorização acumulada no ano é de 9,5%, bem distante dos 75% registrados no auge dos ganhos do papel.

O movimento da Ark Invest indica que a gestora avaliou que as ações da Coinbase tinham potencial para valorização e recuperação em relação ao nível posterior à forte queda, o que levaria a um lucro potencial para a gestora após as aquisições das ações em um preço favorável.

As ações foram adquiridas no mesmo dia em que o bitcoin caiu mais de 20%, e as ações das sete maiores empresas de tecnologia do mundo perderam mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado, prejudicadas pelos temores sobre a situação macroeconômica global.