Criptos negociam em queda enquanto investidores aguardam por vencimento de US$ 5 bilhões em opções

Depois que o Federal Reserve manteve a taxa de juros dos EUA mas anunciou que novos aumentos ainda podem ocorrer, o mercado de criptomoedas está atento quanto à possíveis novas quedas. As principais criptos já negociam no vermelho, com quedas de até 3% nas últimas 24 horas.

O bitcoin, principal criptomoeda do mercado, é negociado a US$ 26.130 no momento, com queda de 1,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. No acumulado do ano os ganhos ainda somam 57%.

Já o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é negociado a US$ 1.592, com queda de apenas 0,09%. Os ganhos no acumulado do ano são menores, em 31%.

Atualmente a criptomoeda que se destaca por ganhos é a Aptos, que sobe 5,11%, contriariando o movimento geral do mercado.

Segundo dados da corretora cripto Deribit, os investidores aguardam pelo vencimento de quase US$ 5 bilhões em opções de bitcoin e ether na próxima sexta-feira, 29. Isso pode ajudar a manter os preços dessas criptomoedas estáveis até a data.

No total, são 117 mil contratos de opções de bitcoin e 1,1 milhão de contratos de opções de ether a vencer na corretora. Em dinheiro, eles somam US$ 4,8 bilhões.

Os contratos de opções dão ao comprador o direito de comprar ou vender um ativo a um preço pré-determinado numa data posterior.

Já em relação à política monetária norte-americana, que há anos vem influenciando o mercado de criptomoedas, Tiago Rigo, analista da Titanium Asset Management aponta acontecimentos para ficar de olho essa semana:

“Para essa semana, os investidores de criptomoedas devem continuar atentos à percepção de risco dos mercados globais, principalmente por meio da performance do título de 10 anos, que já está nos maiores patamares desde 2007”, disse Tiago.

“No campo dos indicadores econômicos que podem trazer algum movimento ao mercado, os dados de PIB americano e PCE (índice de preços) saem respectivamente na quinta e na sexta. Os números são importantes porque são observados de perto pelo Fed no processo de decisão da política monetária, o que significa que números diferentes do que esperado porém trazer volatilidade”, concluiu.

