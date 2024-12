Fundador do LinkedIn diz que bitcoin valerá US$ 200 mil em 2025 e que investiu no ativo em 2013

Reid Hoffman, conhecido por fazer parte do time de fundadores das gigantes de tecnologia LinkedIn e PayPal, afirmou nesta semana que investiu no bitcoin em 2013, quando a criptomoeda valia menos de US$ 300. Hoje, cada unidade do ativo vale mais de US$ 97 mil, e ele acredita que o preço continuará subindo em 2025.

Em entrevista ao podcast 20VC, Hoffman foi questionado sobre seus investimentos, estratégias e mudanças na sua visão sobre diferente tecnologias. No caso das criptomoedas, ele disse que continua "acreditando nas criptomoedas" e no potencial da classe de ativos e da tecnologia blockchain, uma crença que o levou a investir no setor.

Hoffman disse que investiu no bitcoin em 2013 como parte de uma estratégia de investimentos adotada por ele com foco no longo prazo, pensando em valorizações do ativo em grandes janelas temporais, geralmente entre sete e 10 anos. E, no caso da criptomoeda, a decisão acabou compensando.

"Eu comprei bitcoin em 2013, que foi quando eu investi em algumas companhias de criptomoedas. Eu acho que cripto pode ser muito boa para a sociedade, mas ainda há crenças divergentes sobre a forma de integrar cripto bem na sociedade, sobre o que deveria ou não deveria acontecer", comentou.

O cofundador do LinkedIn disse ainda que, depois da aquisição em 2013, ele não comprou mais nenhuma unidade do ativo, mas também não vendeu: "Eu tenho esse horizonte de 10 anos, então fico apenas segurando os ativos. Eu nunca os vendi, mas também não comprei novos".

Questionado sobre o potencial do bitcoin em 2025, Hoffman afirmou que o ativo tem potencial para chegar à casa dos US$ 200 mil, sugerindo que a criptomoeda pode dobrar de preço até o final do próximo ano. Em 2024, o bitcoin acumula uma alta de mais de 140%, dobrando de valor em relação ao início do ano.

Quando a criptomoeda superou os US$ 100 mil pela primeira vez, no início de dezembro, Hoffman também falou sobre o setor. "Que jornada épica, o bitcoin atingiu os US$100 mil! Parabéns, desenvolvedores e HODLers", usando o termo para se referir aos investidores que acumulam o ativo, sem vendê-lo.

Junto com a mensagem, ele compartilhou um link para um texto seu de 2015 sobre a tecnologia blockchain e o potencial das criptomoedas. Naquele ano, ele já previa que "ao menos uma criptomoeda vai atingir uma adoção em massa", afirmando que o bitcoin estava melhor posicionando para isso por ser o "futuro das moedas".