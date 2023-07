Frenesi passageiro: bitcoin e criptomoedas recuam dias depois de vitória judicial da Ripple

O mercado de criptomoedas se beneficiou de um grande frenesi na última semana, após uma decisão judicial favorável para a criptomoeda XRP, da Ripple. No entanto, o movimento de alta de quase 80% na criptomoeda que chegou a “respingar” em outros ativos, como bitcoin, ether e Solana, não durou muito tempo.

Movimentando US$ 30,35 bilhões nas últimas 24 horas, as criptomoedas recuam das altas da última semana, voltando a apresentar cotações lateralizadas nesta segunda-feira, 17.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

O bitcoin é cotado a US$ 30.282 no momento, com queda de 0,19% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. A queda da maior criptomoeda do mundo ao longo do último final de semana foi ainda maior, levando em conta que o bitcoin chegou a ser cotado a US$ 31,8 mil com a animação de investidores pela XRP.

O ether, segunda maior criptomoeda do mundo, é cotado a US$ 1.915, com queda de 0,86% nas últimas 24 horas.

O que está acontecendo com a Ripple?

Na última quinta-feira, uma juíza americana decidiu que a criptomoeda XRP não era um valor mobiliário não registrado, conforme alegava a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês). A vitória da Ripple, empresa por trás da XRP, é a primeira contra a autarquia, que ainda processa Binance e Coinbase por motivos similares.

O otimismo de investidores, que chegou a marcar 60 pontos no Índice de Medo e Ganância, indicador do sentimento do mercado, agora recua para 54 pontos, em posição “neutra”.

A própria XRP, que disparou mais de 80% após a decisão, caiu de seu pico em US$ 0,93 para os atuais US$ 0,74, mas ainda acumula alta de 56% nos últimos sete dias, segundo dados do CoinMarketCap.

Criptomoedas mencionadas nos processos da SEC contra Binance e Coinbase também recuaram de seus ganhos da última semana. Solana, Cardano e Polygon perdem, respectivamente, 4,6%, 2,8% e 1,7% nas últimas 24 horas.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok