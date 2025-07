Fortunas perdidas de bitcoin: conheça as histórias de quem perdeu bilhões na criptomoeda

A comunidade cripto está comemorando os recordes consecutivos do bitcoin, que chegaram ao recorde de US$ 118 mil. Porém, nem tudo são flores quando se trata da criptomoeda mais popular do mundo. Ao longo do tempo, muitos investidores e empresas viram seus lucros escorrerem pelos dedos após falhas humanas e técnicas.

Enquanto alguns perderam a oportunidade por não investirem no momento certo, outros tinham bitcoin em sua posse, mas ainda assim perderam grandes riquezas devido a simples descuidos. Uma senha esquecida, um disco rígido perdido e um laptop reformatado transformaram o que deveria ter sido uma riqueza transformadora em desastres de milhões de dólares.

O que acontece depois de descartar 8 mil BTC no lixo?

O engenheiro de TI de Newport, no País de Gales, James Howells foi a pessoa que perdeu 8 mil bitcoins. Howells foi um dos primeiros a adotar criptomoedas, minerando BTC em 2009, quando seu valor era quase nulo, apenas para esquecê-lo mais tarde.

Em 2013, Howells cometeu um erro que o assombraria por mais de uma década. Em uma limpeza no escritório, sua namorada descartou inadvertidamente o disco rígido que continha as criptomoedas. Halfina Eddy-Evans, sem saber da importância do HD, levou-o para um aterro em Docksway, onde permanece em mais de 1,4 milhão de toneladas de lixo. Em uma entrevista ao Daily Mail, Eddy-Evans enfatizou que só descartou o disco rígido porque Howells pediu.

A parte do computador foi descartada em um saco preto junto com outros pertences indesejados, e ele implorou para que eu levasse, dizendo: ‘Há um saco de lixo aqui para ser levado ao depósito’. Eu não tinha ideia do que havia nele, mas relutantemente deixei no depósito local no caminho de volta da escola. Achei que ele deveria estar fazendo suas tarefas, não eu, mas fiz para ajudar. Perder não foi culpa minha”, disse.

Após perceber o que havia perdido, Howells fez inúmeros esforços para recuperar sua fortuna em bitcoin, avaliada em mais de US$ 945 milhões aos preços atuais de mercado. De fato, ele solicitou ao Conselho da Cidade de Newport permissão para escavar o aterro, porém, os pedidos foram negados devido a riscos ambientais. Ele até então oferecer 10% dos fundos recuperados para a comunidade, mas não teve resultados.

A batalha de Howells continua, agora, na TV

No final de 2024, Howells entrou com uma ação judicial contra o conselho, buscando £495 milhões (US$ 578 milhões) em compensação ou o direito de acessar o aterro. No entanto, o tribunal rejeitou a ação de Howells. Em fevereiro de 2025, ele até propôs comprar o local do aterro, após o Conselho o fechamento em 2026.

Incansavelmente, em maio, Howells lançou uma campanha de arrecadação de fundos para levantar US$ 75 milhões, para comprar o aterro, tokenizando 21% do 8 mil BTC.

Apoiado por 21% do valor da carteira (1.675 BTC), os recém-anunciados Landfill Treasure Tokens (LTT) de Howells serão lançados como colecionáveis digitais culturais em 1º de outubro de 2025 no TOKEN2049 em Singapura. Esses tokens de edição limitada são projetados não como investimentos, mas como artefatos digitais simbólicos tokenizados para impulsionar a campanha de 75 milhões de dólares para comprar, operar e escavar o local do Newport Docksway Landfill de uma vez por todas”, informa o anúncio.

Além disso, sua história inspirou a produtora LEBUL a contar essa história em um seriado documental e um podcast intitulados “O Bitcoin Enterrado: A Caça ao Tesouro da Vida Real de James Howells”.

O que fazer quando você esquecer a senha?

O então CTO da Ripple e co-criador da Interledger Foundation, Stefan Thomas, enfrenta um tipo diferente de desafio. Em 2011, Thomas recebeu o pagamento de 7.002 bitcoins por criar um vídeo explicativo sobre o que era a criptomoeda. Nos valores atuais, o montante corresponde a mais de US$ 827 milhões.

Ele armazenou as moedas em um disco rígido chamado IronKey. Este dispositivo altamente seguro permite apenas 10 tentativas de senha antes de criptografar permanentemente seu conteúdo. Infelizmente, Thomas perdeu o papel onde havia anotado a senha. Em 2021, ele já havia usado oito de suas tentativas, restando apenas duas chances de acessar sua carteira milionária.

Eu simplesmente ficava deitado na cama pensando nisso. Então, eu ia para o computador com alguma nova estratégia, e não funcionava, e eu ficava desesperado. Cheguei a um ponto em que disse a mim mesmo, deixe isso no passado, pela minha própria saúde mental”, disse Thomas ao The New York Times.

Em outubro de 2023, a Wired relatou que a empresa de recuperação de cripto Unciphered afirmou que poderia desbloquear o IronKey de Thomas usando uma técnica ainda não divulgada. No entanto, Thomas recusou a oferta, mantendo um anterior que havia feito com duas outras equipes para recuperar a fortuna esquecida.

Desistir não é uma opção no mercado cripto

Um diplomata de Barbados e fundador do Abed Group, Gabriel Abed, é um pioneiro no mundo das criptomoedas, tendo estabelecido a primeira empresa de blockchain do Caribe em 2010. No entanto, o destino não foi favorável a Abed.

Em 2011, um colega formatou um notebook que continha as chaves privadas de uma carteira, resultando em uma perda de aproximadamente 800 bitcoins. De fato, a perda foi relativamente pequena na época, mas hoje, após os recordes do bitcoin, essas moedas valem mais de US$ 94 milhões.

Mesmo assim, o bitcoin perdido de Abed não diminuiu seu entusiasmo pelas criptomoedas.

O risco de ser meu próprio banco vem com a recompensa de poder acessar meu dinheiro livremente e ser um cidadão do mundo, isso vale a pena, afirmou em entrevista ao The New York Times.

Desde então, ele se tornou uma figura de destaque na indústria. Em 2013, Abed cofundou a Bitt, uma empresa ativa na promoção de iniciativas de Moeda Digital de Banco Central (CBDC) no Caribe.

Experiências como essas, de James Howells, Stefan Thomas e Gabriel Abed, mostram que os investidores criptos devem estar atentos a natureza imprevisível das criptomoedas, seja por elas ou pelos sistemas de armazenamento.

Cada fortuna perdida traz uma lição para o crescente número de investidores em cripto que se aventuram por essa fronteira digital de alto risco.

