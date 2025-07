Recorde do bitcoin gera prejuízo de US$ 1 bilhão para investidores que esperavam queda

O novo recorde do bitcoin animou investidores e deu um novo fôlego para a alta do mercado de criptomoedas, mas nem todos saíram ganhando. No segmento de preços futuros, aqueles que esperavam uma queda dos ativos acabaram amargando prejuízos de mais de US$ 1 bilhão.

Dados da plataforma CoinGlass indicam que, nas últimas 24 horas, o mercado de derivativos de cripto registrou US$ 1,24 bilhão (R$ 6,88 bilhões, na cotação atual) em liquidações. E as perdas se concentraram nos investidores com contratos do tipo short.

Esse tipo de contrato de preços futuros estabelece que o preço do ativo será inferior ao registrado no momento da criação do contrato. Porém, quando o ativo tem variações expressivas rapidamente, a manutenção do contrato fica inviável. Foi o que ocorreu graças ao salto do bitcoin.

Nesses casos, os investidores precisaram encerrar os contratos e ficar no prejuízo. Ainda segundo a CoinGlass, praticamente metade das perdas, US$ 586 milhões, atingiram investidores do bitcoin. Já o ether ficou em segundo lugar, com US$ 259 milhões liquidados.

Do total de liquidações nas últimas 24 horas, US$ 1 bilhão foram de contratos do tipo short, enquanto US$ 228 milhões foram em contratos do tipo long, em que havia projeção de alta ainda maior para alguma criptomoeda. As perdas atingiram 268 mil investidores.

As perdas nos contratos do tipo short foram as maiores registradas em 2025 para o período de 24 horas. A maior liquidação individual registrada foi US$ 88,55 milhões em um contrato de bitcoin na corretora de criptomoedas HTX, antiga Huobi. No acumulado, a Bybit foi a que mais registrou liquidações.

A corretora reportou US$ 501 milhões em perdas entre os investidores nas últimas 24 horas. Já a Binance registrou US$ 235 milhões em liquidações, enquanto a HTX teve US$ 201 milhões perdidos no mesmo período. Nos três casos, as maiores perdas ocorreram nos contratos do tipo short.

O cenário indica que muitos investidores não esperavam que o bitcoin e outras criptomoedas fossem subir tanto e tão rápido. No caso do bitcoin, o ativo bateu dois recordes consecutivos em menos de 24 horas, indo de US$ 112 mil para a nova máxima de US$ 118 mil.

