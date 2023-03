Fintech do Magazine Luiza anuncia integração para ofertas de criptomoedas

A Magazine Luiza se somou ao grupo de empresas tradicionais que aderiram ao mercado cripto. Em um anúncio na última quinta-feira, 2, ela revelou o lançamento de uma parceria que vai possibilitar a realização de transações com criptomoedas e uso de ativos digitais para pagamentos em cartões de crédito. A nova funcionalidade também será disponibilizada para todos os mais de nove milhões de clientes com contas digitais no MagaluPay.

De acordo com um comunicado da empresa, a iniciativa faz parte de uma parceria da sua fintech Magalu com a corretora cripto Mercado Bitcoin. Com ela, cerca de 37 milhões de clientes Magalu poderão comprar e vender moedas digitais pelo SuperApp da empresa. Para aqueles com conta no MagaluPay, o investimento inicial será de R$ 1.

Já os usuários do Mercado Bitcoin poderão realizar operações com pagamentos em criptomoedas, usando um cartão gratuito baseado em uma tecnologia desenvolvida pela fintech. O objetivo da gigante de varejo é avançar na "digitalização e inclusão financeira e ampliação da cesta de serviços disponíveis aos usuários do Magalupay".

"Para muitos desses clientes, esse será o primeiro contato com criptoativos e a oportunidade de iniciar investimentos em moedas digitais, a partir de R$ 1”, comenta Leandro Hespanhol, diretor comercial e de novos negócios da Magalu.

Nem todas as criptomoedas do mercado ficarão disponíveis inicialmente para os clientes. A empresa planeja começar a função disponibilizando três criptoativos, segundo ela os "mais negociados" do mercado. Além disso, será disponibilizado um material educativo para os clientes sobre o investimento no setor.

A fintech do Magazine Luiza surgiu como uma integração de três empresas adquiridas pela varejista: Bit55, Stoq e Hub Fintech. Ela atua na área de desenvolvimento de produtos, incluindo na operação de pagamento em aplicativos de entraga, para caminhoneiros e transportadores.

Hespanhol explica que "não trabalhamos exclusivamente para o ecossistema Magalu. Já somos uma referência na prestação de serviços financeiros para mais de 50 companhias de todos os tamanhos". Ele destacou ainda que a empresa está "confiantes para a nossa entrada nesta parceria com uma plataforma de criptomoedas".

