Tabela do Mundial de Clubes 2023: veja datas e horários dos jogos

Nesta terça-feira, 12, começa o Mundial de Clubes 2023, que será realizado em Jidá, na Arábia Saudita. Este ano, o representante sul-americano é o Fluminense, campeão da Libertadores da América, que disputa a competição pela primeira vez na história.

O formato dos últimos anos ainda se mantém em 2023. Os campeões da Libertadores e Champions League iniciam a caminhada na semifinal. o Al-Ittihad da Arábia Saudita enfrenta o Auckland City nesta terça-feira, no primeiro jogo do torneio.

A equipe brasileira entra em campo dia 18 de dezembro e enfrentará o vencedor dessa primeira partida. O Al-Ittihad conta com o atacante Karim Benzema, além dos volantes Fabinho e Kanté.

O Manchester City, campeão da Champions League, enfrentará o vencedor do confronto entre León (México) e Urawa Reds (Japão). As equipes entram em campo na quinta-feira, 15. Assim como o Fluminense, esta também é a primeira vez que a equipe inglesa disputa a competição.

Os vencedores das semifinais se enfrentam no dia 22 de dezembro na grande final. Também neste dia, acontecerá a disputa de terceiro lugar.

12/12/2023

15/12/2023

18/12/2023

22/12/2023

