Fed opta por não elevar juros em “superquarta” e criptomoedas podem responder positivamente

Nesta quarta-feira, 14, o Federal Reserve divulgou que irá manter a taxa de juros dos Estados Unidos sem elevações este mês. A decisão, que ocorreu reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), conhecida como “superquarta”, pode beneficiar os mercados de renda variável como as criptomoedas.

O bitcoin, cotado a US$ 25.904, não apresenta grande reação imediata após a divulgação da ata da reunião. A maior criptomoeda em valor de mercado caiu 0,2% na última hora e subiu 0,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Apesar disso, a decisão não deixa de ser positiva, já que os aumentos agressivos na taxa de juros dos EUA estiveram entre os principais fatores que empurraram a cotação do bitcoin e outras criptomoedas para baixo em 2022 no que ficou conhecido como “inverno cripto”. Foram 10 aumentos mensais consecutivos até o momento.

Decisão esperada

“Com esses 10 aumentos consecutivos das últimas reuniões, essa já era uma reunião em que se esperava que os juros não seriam aumentados. Como os mercados já esperavam o que veio, não vai causar volatilidade. Mas é um fator positivo para o cenário de renda variável”, comentou Tasso Lago, especialista em criptomoedas e fundador da Financial Move.

Apesar disso, o Federal Reserve também afirmou que pode voltar a elevar a taxa de juros já no próximo mês, caso a economia não desaqueça mais nos Estados Unidos.

Manter as taxas de juros estáveis dá aos formuladores de políticas do FOMC tempo "para avaliar informações adicionais e suas implicações para a política monetária", disse o Fed.

