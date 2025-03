ETFs de bitcoin batem 10 dias consecutivos de aportes e indicam recuperação na demanda pelo ativo

Os ETFs de bitcoin registraram na última quinta-feira, 27, o décimo dia consecutivo de saldo positivo nos seus investimentos. A métrica indica que os fundos oferecidos nos Estados Unidos voltaram a atrair investimentos suficientes para superar possíveis saques, indicando uma recuperação na demanda do mercado pela criptomoeda.

Dados divulgados pela plataforma SoSoValue indicam que, apenas na quinta-feira, os fundos somaram um saldo de US$ 89 milhões em aportes. O líder no dia foi o ETF da gestora Fidelity, com US$ 97,14 milhões investidos. Já a BlackRock somou US$ 4 milhões no seu fundo.

As perdas do dia ficaram com os ETFs da Invesco - que somou US$ 7 milhões em saques - e da WisdomTree, com perda de US$ 5 milhões. Apesar das métricas dos últimos 10 dias serem positivas, analistas avaliam que os números ainda são pequenos em relação a momentos anteriores.

Min Jung, analista da Presto Research, afirma que o desempenho atual dos ETFs de bitcoin é "relativamente modesto", mas que as métricas "sugerem que, apesar das instituições não esterem agressivamente investindo em ativos de risco, ainda há uma demanda por exposição ao bitcoin".

Considerando o acumulado dos últimos 10 dias, os ETFs da criptomoeda somam US$ 1,06 bilhão em investimentos. Combinados, os valores são menores do que os aportes diários registrados em 17 de janeiro, o que reforça a avaliação apresentada por especialistas.

Além disso, o bom desempenho dos ETFs de bitcoin não se refletiu para o resto do segmento. No mesmo período, os ETFs de ether apresentam uma sequência de perdas. Desde 20 de fevereiro, os fundos só tiveram um saldo positivo de investimentos em dois dias.

Para Jung, o desempenho negativo desses fundos é um "contraste que reforça a diferença clara na convicção dos investidores entre o bitcoin e a Ethereum", levando a um desempenho negativo dos ETFs atualmente disponíveis para a segunda maior cripto do mercado.

O bitcoin chegou a apresentar uma recuperação de preço na segunda quinzena de março, refletindo um alívio na preocupação dos investidores sobre o "tarifaço" promovido por Donald Trump. Entretanto, preocupações com a economia dos EUA seguem limitando os investimentos em criptomoedas.

