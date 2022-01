EXAME vai emitir capas atuais e históricas em NFTs; veja como funcionará

Imagine ter a possibilidade de adquirir um ativo com inquestionável valor histórico e, ao mesmo tempo, que lhe garanta direitos e benefícios por décadas e tenha potencial de valorização com o tempo. A partir de hoje, isso será possível com a emissão de capas atuais e históricas da EXAME em NFTs, os tokens não-fungíveis, únicos e indivisíveis.

A emissão das capas faz parte de uma iniciativa inédita da maior e mais tradicional publicação especializada em economia, negócios e investimentos do país, fundada em julho de 1967 e que completa 55 anos em 2022.

O objetivo é oferecer a usuários, leitores e investidores a oportunidade de ter um ativo com valor histórico – as capas, que registram momentos únicos da história do país – juntamente com uma série de benefícios relacionados à EXAME, como assinatura, descontos, eventos e muito mais para todos os proprietários dos tokens.

Para ter uma ideia do potencial de valorização desse ativo, a emissão de um número limitado de NFTs da capa de agosto/setembro da revista Fortune, dedicada a criptos, arrecadou o equivalente a 1,3 milhão de dólares, ou 429 Ether, o token nativo do blockchain Ethereum. A capa trazia uma ilustração do artista pplpleasr. Poucos dias depois, o valor desses NFTs no mercado secundário já chegava a sete vezes o valor original.

A emissão da EXAME acontecerá ao vivo nesta quarta-feira, dia 26, às 20h, em painel do primeiro dia do evento Future of Money. Para acompanhar o painel sobre NFTs e toda a programação do evento, com os maiores especialistas do mundo em NFTs, criptomoedas, blockchain e muito mais, acesse o site para se inscrever gratuitamente.

No evento, serão anunciados os detalhes da coleção EXAME e os direitos oferecidos a quem adquiri-los. O objetivo de realizar a emissão ao vivo é compartilhar esse momento com o leitor e usuário da EXAME, além de ensinar o processo e o funcionamento dos NFTs.

A primeira capa da EXAME que será emitida como NFT é a de janeiro deste ano, que tem como chamada "A Revolução dos Bichos", com a foto do fundador e CEO da Petz (PETZ3), Sergio Zimerman, de destaque junto com a cachorra Susi.

Nesta edição, o leitor saberá mais sobre a trajetória de Zimerman, que se tornou o executivo à frente da maior empresa de produtos e serviços para animais de estimação do país, com ações negociadas na bolsa brasileira, a B3, desde setembro de 2020 e valor atual de mercado de cerca de 7,3 bilhões de reais.

Capa da EXAME de janeiro de 2022: 'A Revolução dos Bichos'

O empreendedor personifica, por sua vez, a efervescência do mercado pet no país, com faturamento estimado que já chega à casa dos 50 bilhões de reais ao ano.

A edição de janeiro traz ainda uma cobertura especial com 16 páginas do Future of Money, canal e marca da EXAME para trazer matérias e análises de tudo o que envolve não só investimento em criptoativos como também as inovações financeiras e de tecnologia que estão transformando a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro.

A principal reportagem traz a história da empreendedora brasileira Taynaah Reis, CEO e fundadora da Moeda Semente, fintech que se tornou referência mundial em finanças descentralizadas e que atraiu o interesse para parcerias de gigantes corporativos como Mastercard e IBM Research.

As matérias com Zimerman e Taynaah são o registro de um momento histórico do empreendedorismo nacional, antecipando ou apresentando ao público tendências novas, como a EXAME faz há mais de cinco décadas de forma única. Não há outro veículo de mídia para a economia com tanta tradição e relevância como a EXAME.

Foi assim, por exemplo, com a capa "A Era da Internet", de janeiro de 2000, que trazia a análise e explicava as implicações daquele que foi, para a época, o maior negócio de todos os tempos: a compra da Time Warner pela AOL por 166 bilhões de dólares. Um grupo novo da internet comprava um gigante global de entretenimento.

Capa da EXAME de janeiro de 2000: 'A Era da Internet'

Já a capa de setembro de 2001 foi produzida às pressas para retratar o evento que chocou e transformou o mundo, com impactos profundos sobre as economias e os mercados: os ataques terroristas às torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York. "Terror" foi a chamada de capa, com os edifícios icônicos que não existem mais em chamas.

Muitos anos depois, em novembro de 2015, a capa "Geração Startup" trazia cinco empreendedores que haviam fundado ou lideravam empresas novatas com apoio de aportes milionários de fundos de venture capital, muito antes da febre que tomou conta do país nos últimos dois anos.

Entre os personagens dessa capa histórica estavam Ariel Lambrecht, cofundador da então 99Táxis, que viria a se tornar mais de dois anos depois o primeiro unicórnio brasileiro, como são chamadas as startups avaliadas em 1 bilhão de dólares ou mais; e o colombiano David Vélez, que havia fundado dois anos antes um banco com apenas um produto, um cartão de crédito roxo, sem cobrança de anualidade, com o nome em inglês Nubank.

Capa da EXAME de novembro de 2015: 'Geração Startups'

Como se vê, são testemunhos históricos da história da economia, dos negócios e dos mercados financeiros no país. E que estarão ao alcance dos brasileiros muito em breve com a emissão dos NFTs das capas da EXAME.