Ex-presidente do Fed: "Stablecoins são risco à estabilidade financeira"

Janet Yellen, atual secretária do Tesouro norte-americano e ex-presidente do Fed, afirmou que as criptomoedas de valor estável, as chamadas stablecoins, apresentam "risco à estabilidade financeira". Durante sua audiência com o Comitê Bancário do Senado nesta terça-feira, 10, a economista afirmou que o Tesouro vai apresentar um relatório extenso sobre criptomoedas e stablecoins em breve.

“Com as stablecoins, vemos riscos que podem afetar a estabilidade financeira, riscos associados com o sistema de pagamentos e sua integridade, e riscos associados com a concentração crescente em stablecoins emitidas por empresas que já tenham poder substancial no mercado. Definitivamente vemos riscos significativos”, explicou a ex-presidente do Fed. Ela adicionou que esses riscos não são hipotéticos, e que estão acontecendo agora.

As falas da Secretária vêm após o caso envolvendo a criptomoeda LUNA e a stablecoin UST, ambas da Luna Foundation Guard (LFG). A UST mantém seu valor pareado com o dólar através da queima de tokens Luna, de forma automática, através de um algoritmo específico no qual para cada unidade de UST gerada, US$ 1 dólar em Luna precisa ser destruído e vice-versa.

No entanto, desde o último final de semana a stablecoin teve problemas em manter seu valor pareado com o dólar. A UST chegou a valer US$ 0,67 na última segunda-feira, 9. A LFG havia comprado na semana anterior US$ 1,5 bilhão em bitcoins como forma de proteção do algoritmo, causando pânico no mercado – por um breve período, a maior criptomoeda chegou a negociar abaixo de US$ 30.000, mais de 50% abaixo de sua máxima histórica.

“Uma stablecoin conhecida como TerraUSD viu uma grande alta em popularidade e, logo em seguida, declínio de valor. Penso que isso ilustra que esse é um produto que está crescendo rápido com riscos que também crescem rápido”, comentou Yellen sobre o caso diante do Senado.

A atual Secretária é conhecida por sua postura cética com os ativos digitais. No entanto, durante entrevista, afirmou que começou a enxergar os benefícios de cripto e como é importante abraçar as inovações no campo financeiro: “Eu sou um pouco cética, porque acredito que existam preocupações relevantes. Algumas são sobre estabilidade financeira, proteção do investidor pessoa física, o uso em transações ilícitas, e outras coisas. Por outro lado, existem benefícios vindo de cripto, e nós reconhecemos que inovações nos sistemas de pagamento podem ser saudáveis”.

