Ex-CEO da Binance tem conta restrita no Twitter após investigação de autoridades nos EUA

Changpeng Zhao, ex-CEO da Binance, a maior corretora de criptoativos do mundo, teve sua conta restrita no X (antigo Twitter) nesta quinta-feira, 23. O executivo chegou a ajudar Elon Musk a pagar pela aquisição da rede social com US$ 500 milhões.

“CZ”, que era um dos nomes mais importantes da indústria de criptomoedas, teve de renunciar do cargo como parte de um acordo com as autoridades americanas após investigações por fraude bancária, lavagem de dinheiro e o descumprimento de sanções. Em uma carta aberta publicada no X (antigo Twitter), ele afirmou que "cometeu erros e deve assumir". A Binance ainda deve sair dos Estados Unidos e pagar multas bilionárias.

O ex-executivo tinha uma relação cordial com Elon Musk, novo dono do Twitter. Em outubro do ano passado, foi divulgado que a Binance ajudou a pagar pela aquisição da rede social.

Changpeng Zhao afirmou na época que se sentia "muito mais seguro em relação à minha conta no Twitter agora que Elon entrou na empresa". Anteriormente, ele havia se referido ao valor de US$ 500 milhões enviado como uma "pequena contribuição para a causa".

O ex-CEO da Binance possui 8,7 milhões de seguidores no X e, apesar da restrição, usuários ainda podem ter acesso à sua conta se clicarem em um botão disponibilizado pela própria rede social na página.

Menos de uma hora após a restrição, a conta de Changpeng Zhao foi normalizada no Twitter. O ex-executivo publicou um print de tela de uma outra publicação sua no Binance Square, que dizia:

"Existe um ditado em chinês: problema não viaja sozinho. Bem, eu acredito que o meu segundo problema com o X (minha conta foi temporariamente suspensa) se deva puramente ao fato de que eu mudei o meu nome de perfil. Isso aconteceu imediatamente depois. O algoritmo de detecção de bots precisa ser consertado, Elon Musk. Ele não detecta todos os bots ruins e mira erroneamente em humanos. Feliz Dia de Ação de Graças para todos".

O ex-CEO da Binance também perdeu o seu símbolo azul de "verificado" na rede social de Elon Musk.

Apesar da boa relação, em maio deste ano Changpeng Zhao deixou de seguir Elon Musk no Twitter. O ex-executivo afirmou não concordar com algumas publicações de Musk que podiam provocar medo, incerteza e dúvidas (FUD, na sigla em inglês) a seus seguidores.

Elon Musk é famoso por ser um grande defensor das criptomoedas nas redes sociais. A Tesla é uma das empresas listadas em bolsa que mais investe em bitcoin e o executivo já realizou diversas publicações em defesa da criptomoeda-meme dogecoin.

