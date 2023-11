Ex-CEO da Binance é liberado com fiança de US$ 175 milhões e pode retornar a Dubai

O fundador da Binance, Changpeng Zhao, pagará uma fiança de US$ 175 milhões e se comprometerá em retornar aos Estados Unidos 14 dias antes da divulgação de sua sentença, que será proferida em 23 de fevereiro de 2024, potencialmente permitindo que ele retorne a Dubai.

Em um documento de fiança apresentado em 21 de novembro em um tribunal federal de Seattle, Zhao concordou em informar ao tribunal o endereço de sua residência e que um mandado de prisão poderia ser emitido caso ele não comparecesse ao tribunal para receber a sua sentença.

O não comparecimento ao tribunal acarretará uma multa de US$ 250 mil e um máximo de 10 anos de prisão.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Zhao depositou US$ 15 milhões em uma conta fiduciária à parte de sua fiança e concordou em perdê-los caso não cumpra as condições estabelecidas pelo acordo de fiança. Ele também relaciona dois fiadores que deverão depositar, respectivamente, US$ 250.000 e US$ 100.000, caso ele não cumpra o acordo firmado com as autoridades dos Estados Unidos.

Zhao se declarou culpado por violação da Lei de Sigilo Bancário dos EUA, que prevê uma sentença de 18 meses de prisão, mas o The New York Times informou em 21 de novembro que os promotores estão dispostos a impor uma sentença mais longa ao fundador da Binance.

Espera-se que os EUA revisem a ordem de fiança de Zhao. Se um juiz negar a revisão da ordem, ela entrará em vigor em 27 de novembro, às 17 horas, horário de Washington. Se o juiz conceder uma revisão antes dessa data, Zhao deverá permanecer nos EUA até que uma nova decisão seja tomada.

Zhao está baseado em Dubai há vários anos e, embora não exista um acordo de extradição entre os EUA e os Emirados Árabes Unidos, os dois países fecharam um acordo bilateral para aprimorar a cooperação na aplicação da lei em 24 de fevereiro.

O acordo de fiança de Zhao segue-se a um acordo de US$ 4,3 bilhões entre a exchange de criptomoedas e os EUA. Zhao também teve que deixar o cargo de CEO da Binance e pagar uma multa de US$ 50 milhões.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok