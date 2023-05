Ethereum sofre problemas técnicos e não consegue processar transações no blockchain

Uma questão não identificada na Beacon Chain da Ethereum levou a um problema com a finalidade das transações por quase meia hora em 11 de maio.

Por volta das 20h15 UTC em 11 de maio, um número de desenvolvedores principais da Ethereum anunciou que a Beacon Chain estava tendo problemas para confirmar transações. Novos blocos podiam ser propostos, mas um problema desconhecido estava impedindo que fossem finalizados.

The beacon chain stopped finalizing about thirty minutes ago. I don't know why yet, but in general the chain is designed to be resilient against this, transactions will continue as usual and finalization will kick in when the problem is resolved. pic.twitter.com/utAS0uAWpG — superphiz.eth 🦇🔊🛡️ (@superphiz) May 11, 2023

"A Beacon Chain parou de finalizar cerca de 30 minutos atrás. Eu não sei por que ainda, mas em geral a cadeia é projetada para ser resiliente contra isso, as transações continuarão como de costume e a finalidade entrará em ação quando o problema for resolvido", publicou um usuário.

Um problema semelhante ocorreu em 15 de março, quando taxas baixas de participação de validador causaram um atraso na versão Goerli testnet da atualização Shanghai da Ethereum, que foi executado com sucesso na mainnet em 12 de abril.

A Beacon Chain é o blockchain original de prova de participação da Ethereum, lançada pela primeira vez em 2020. Em 15 de setembro de 2022, a cadeia de prova de trabalho pré-existente da Ethereum "fundiu-se" com a Beacon Chain, finalizando a transição da rede para um mecanismo de consenso de prova de participação mais rápido e ecologicamente correto.

Após 25 minutos, a mainnet começou a finalizar blocos novamente, com o desenvolvedor da Ethereum core e cofundador da Prysmatic Labs, Preston Van Loon, anunciando que "a finalidade foi restaurada".

Finality has been restored. We do not know the root cause yet, but something happened to cause several client implementations to work really hard to keep up with the chain. — prestonvanloon.eth (@preston_vanloon) May 11, 2023

"A finalidade foi restaurada. Ainda não sabemos a causa raiz, mas algo aconteceu para fazer várias implementações de clientes trabalharem muito para acompanhar a cadeia", publicou.

De acordo com dados do provedor de análise de blockchain Beaconcha.in, as épocas 200,552 a 200,554 da Ethereum presenciaram uma queda acentuada e repentina no número de atestações.

Uma época é um período de 32 "slots" durante o qual os validadores propõem e atestam os blocos. Uma época geralmente dura cerca de 6 minutos e 24 segundos.

A causa do problema permanece incerta, no entanto, os desenvolvedores da Ethereum disseram que o problema está sendo investigado para evitar que ocorra novamente.

Após o incidente, o consultor pseudônimo da Ethereum Superphiz, observou que a "diversidade do cliente" foi uma das principais razões para a perda de finalidade ser tão curta. No entanto, ele também apontou que a perda de finalidade poderia ter sido evitada completamente se nenhum cliente tivesse mais de 33% de controle.

A diversidade do cliente refere-se ao número de clientes de software disponíveis para os validadores da rede, e uma maior diversidade entre os clientes significa uma rede mais segura e robusta para os validadores.

