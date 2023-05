Binance anuncia fim de operações no Canadá e culpa regulação sobre criptomoedas

A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, anunciou nesta sexta-feira, 12, que vai encerrar suas operações no Canadá. A exchange atribuiu a decisão a novas regulamentações para o mercado cripto que foram aprovadas recentemente pelos reguladores canadenses.

Em um post no Twitter, a empresa afirmou que "se juntará a outras empresas cripto proeminentes no mercado e vai se retirar proativamente do mercado canadense". "Gostaríamos de agradecer aos reguladores que trabalharam conosco de forma colaborativa para atender às necessidades dos usuários canadenses".

A corretora de criptomoedas comentou que "apesar de ser um mercado pequeno, ]o Canadá] tinha um valor sentimental para nós como país de origem do nosso fundador. Tínhamos grandes esperanças para o resto da indústria canadense de blockchain". O fundador e CEO da Binance, Changpeng Zhao, nasceu na China mas se mudou ainda criança para o Canadá, onde possui cidadania.

"Infelizmente, novas orientações relacionadas a stablecoins e limites de investidores fornecidos às exchanges tornam o mercado do Canadá insustentável para a Binance no momento", ressaltou o post. A publicação fez referência a novas normas aprovadas pelo Administrador de Valores Mobiliários do país (CSA, na sigla em inglês).

As novas regras foram divulgas em fevereiro deste ano. Elas estabelecem que todas as corretoras de criptomoedas precisarão de uma autorização do órgão para poder oferecer produtos aos clientes. Além disso, ela proibiu a venda de stablecoins - criptomoedas pareadas a outros ativos - e de produtos de crédito.

Outro ponto incluído na regulamentação foi a chamada segregação patrimonial, obrigando as corretoras a separar os fundos de clientes dos ativos da própria exchange. Segundo a Binance, "adiamos essa decisão o máximo que pudemos para explorar outros caminhos razoáveis para proteger nossos usuários canadenses, mas ficou claro que não há nenhum".

"Nossos usuários canadenses restantes estão recebendo um e-mail com informações abrangentes sobre como isso afetará suas contas daqui para frente. Embora não concordemos com a nova orientação, esperamos continuar a nos envolver com os reguladores canadenses visando uma estrutura regulatória abrangente e ponderada", afirma o post.

A corretora de criptomoedas disse ainda que está confiante de que "algum dia retornaremos ao mercado quando os usuários canadenses tiverem mais uma vez a liberdade de acessar um conjunto mais amplo de ativos digitais". Antes da Binance, a corretora OKB também anunciou a sua saída do país, citando as novas regulações.

