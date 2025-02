Ethereum pode se recuperar em fevereiro e está subvalorizado, diz gestora

A gestora Bitwise afirmou nesta semana que a Ethereum está em uma das "mais profundas zonas de subvalorização em anos", indicando que o preço atual da criptomoeda está consideravelmente abaixo e divergente dos seus fundamentos atuais. Mas ela espera uma recuperação do ativo ainda em fevereiro.

Em um relatório, analistas da gestora destacaram que o ether tem tido um desempenho "consistentemente" inferior ao do bitcoin desde o final de 2022. Com isso, o bitcoin acumula uma valorização muito maior que a da outra criptomoeda, ampliando a distância entre os ativos.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que, atualmente, 0,027 unidade de bitcoin é suficiente para comprar 1 unidade de ether. O valor representa uma desvalorização de 47% da criptomoeda da Ethereum em relação ao bitcoin no acumulado dos últimos 12 meses.

Porém, a avaliação da Bitwise é que o preço atual do ether não representa a situação atual do projeto. O ativo estaria "fundamentalmente com uma precificação errada em relação à sua atividade em blockchain e às métricas de adoção", com crescimento nessas duas áreas.

A gestora acredita que o preço abaixo do ideal tem sido resultado de um foco do mercado de criptomoedas em outras narrativas do setor, em especial as áreas de inteligência artificial, criptomoedas meme e tokenização de ativos do mundo real, que são menos ligadas à Ethereum.

"Essas áreas são beneficiadas por custos de transação menores, o que deixa a Ethereum muitas vezes em uma desvantagem por ter uma rede mais cara e congestionada", argumentam. Com isso, a rede tem atraído menos interesse e atenção dos investidores.

A Bitwise também vê uma crescente fragmentação de usuários e projetos, que se espalharam por redes de segunda camada, o que "limita o valor diretamente capturado pela Ethereum", mesmo que ela seja a rede por trás de muitos desses blockchains.

Os analistas acreditam, porém, que o ether caminha para uma "potencial recuperação" no mês de fevereiro. Enquanto isso, porém, a criptomoeda segue com um desempenho ruim em relação ao bitcoin. O ether acumula queda de 20% em 2025, enquanto o bitcoin tem alta de 3,72%.

O bitcoin também opera em um preço atual que está 11% abaixo do seu último recorde, firmado no final de 2024, enquanto o ether está 46% abaixo da sua última máxima, firmada em 2021.