Ethereum atinge maior valor em 8 meses antes da atualização Shanghai

O ether, criptomoeda nativa da Ethereum, rompeu a barreira de US$ 1.900 pela primeira vez em mais de sete meses, uma semana antes dos saques da moeda digital depositadas no blockchain serem habilitados na Shanghai, a próxima grande atualização da rede da segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado.

Os dados do CoinMarketCap mostram que a última vez que o ether ultrapassou os US$ 1.900 foi em 16 de agosto de 2022, em meio a uma liquidação mais ampla no mercado de criptomoedas. Na época, o Federal Reserve - banco central dos Estados Unidos - estava elevando a taxa de juros em um ritmo recorde em sua guerra contra a inflação.

A Shanghai, prevista para ocorrer em 12 de abril, implementará uma Proposta de Melhoria da Ethereum (EIP, na sigla em inglês), permitindo que validadores ​​retirem o ether bloqueado em staking na chamada Beacon Chain – além de outros EIPs com o objetivo de aumentar a velocidade e reduzir os custos das transações na rede líder em uso de contratos inteligentes.

A recente alta dos preços pode ser atribuída às expectativas de que o Fed possa retroceder em sua política de elevação de juros, já que os aumentos sucessivos causaram crises de liquidez no setor bancário global. Além disso, analistas citam um possível aumento da demanda por ether, uma vez que o staking deve se tornar mais flexível na rede após a Shanghai.

Embora o bitcoin também tenha registrado ganhos recentemente, o par ETH/BTC — que atribui um valor em bitcoin ao ether — subiu quase 3% na última semana, de acordo com dados da TradingView. O movimento sugere que ambos os fatores podem estar contribuindo para o salto no preço da criptomoeda da Ethereum.

Atualização da Ethereum

A atualização Shanghai está focada na camada do blockchain voltada aos clientes, também chamada de camada de execução. Ao mesmo tempo, ocorrerá a atualização Capella, voltada para a chamada camada de consenso. Ela deve ser executada logo após a Shangai, ainda em 12 de abril.

A camada de execução é onde estão todos os contratos inteligentes e regras do protocolo, enquanto a camada de consenso garante que todos os validadores de rede sigam essas regras. Como as duas mudanças serão implementadas no mesmo dia, usuários da Ethereum passaram a se referir à atualização como Shapella.

Alguns analistas destacam que o preço do ether caiu drasticamente após a implementação da última grande atualização do blockchain, o The Merge, em 15 de setembro de 2022. À época, a criptomoeda chegou a perder pouco menos de um quarto de seu valor total de mercado em uma semana, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Apesar de alguns analistas e investidores sugerirem que o desbloqueio do ether em staking pode acabar criando uma pressão vendedora no mercado à vista, os efeitos no preço da criptomoeda após as atualizações Shangai e Capella na Ethereum ainda são pura especulação.

