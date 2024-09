Ethereum é a "Microsoft dos blockchains" e pode reverter mau desempenho, diz gestora

A gestora Bitwise divulgou um relatório em que reconhece que o ether tem tido um desempenho abaixo do esperado em 2024, mas apresenta razões para acreditar que a criptomoeda da Ethereum pode reverter esse cenário nos últimos meses do ano, apoiada na própria robustez do blockchain.

Na visão da gestora, a Ethereum "é parecida com a Microsoft dos blockchains", já que, por mais que os investidores gostem de falar de novos projetos e empresas que poderiam ameaçá-las, tanto a rede quanto a gigante de tecnologia "continuam maiores do que todos os rivais combinados".

“A Ethereum tem o maior número de desenvolvedores mais ativos, o maior número de usuários mais ativos e uma capitalização de mercado 5 vezes maior que seu concorrente mais próximo”, destaca o relatório.

O relatório aponta também que o blockchain concentra a emissão da maioria das stablecoins disponíveis no mercado e que mais de 60% de todos os ativos do setor de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês) estão travados na rede, mostrando sua relevância e alto grau de uso.

Mesmo assim, a Bitwise reconhece que o projeto enfrenta desafios. Enquanto o bitcoin e a Solana acumulam valorizações de 38% e 31% em 2024, respectivamente, o ether teve um desempenho significativamente pior, sem grandes variações na comparação com seu preço em 2023.

Na visão da gestora, essa performance negativa da criptomoeda está ligada a um risco dependendo dos resultados das eleições dos EUA neste ano e a regulação no país, uma competição crescente da Solana e de outros blockchains e uma "resposta mista" do mercado ao lançamento de ETFs do ativo em julho.

Mesmo assim, a Bitwise não acredita que esses desafios sejam "existenciais". A gestora aponta ainda que, com a proximidade das eleições nos Estados Unidos, os investidores podem "reavaliar" a criptomoeda da Ethereum e reconhecer os fundamentos positivos do projeto, abrindo margem para valorizações.