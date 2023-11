AO VIVO: Especial Real Digital tem debate com especialistas sobre Drex; assista

O "Especial: Real Digital" continua nesta terça-feira, 7, com dois painéis focados em aspectos regulatórios e de segurança em torno do Drex, pensando nas novidades e questões jurídicas que o projeto traz e também as necessidades de proteção de dados que o Banco Central precisará seguir. O evento promovido pela EXAME é gratuito e 100% online.

O segundo painel do dia, Regulamentação e Drex: como minimizar riscos sem frear a inovação?, conta com a participação de João André Pereira, chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central, e Bruno Gomes, superintendente de Securitização da CVM. A mediação é realizada por Nicole Dyskant, advogada e advisor na Fireblocks e na Hashdex.

Segurança e experiência do usuário

O primeiro painel do segundo dia do Especial: Real Digital teve como foco os desafios em torno da segurança e experiência do usuário na atual era digital, um cenário que o Drex precisará enfrentar para garantir, por um lado, uma experiência de uso simples e, do outro, uma garantia de proteção de informações dos seus usuários.

Iuri Santos, gerente de tecnologia na Kingston, destacou que "segurança é uma parte importantíssima para os negócios atuais. Sem segurança tudo está fadado ao fracasso. Então a gente precisa ter muita atenção quando a gente fala do meio digital. A gente ainda tem um ponto a mais de importância por causa do alcance. Tudo está conectado, então é fundamental não só na parte da programação, não só na parte da estrutura, mas também da usabilidade".

"A gente tem uma atenção nisso e isso é um assunto que tem que ser largamente discutido e sempre revisado porque da mesma forma que a segurança evolui os mecanismos de invasão e as aberturas também estão cada vez mais aprofundadas e isso é sempre importante a gente estar olhando e analisando", pontuou. Frederico Tostes, Country Manager e vice-presidente de Cloud pra América Latina e Canadá da Fortinet, também ressaltou a evolução do tema.

"Lá atrás você olhava e as empresas tinham interesse achavam legal ter segurança mas era um hype, ou seja, elas realmente não olhavam para aquilo com atenção, não investiam, não cuidavam da sua infraestrutura. Hoje já é completamente diferente. Eu digo que de cinco anos para cá o Brasil vem se profissionalizando em uma velocidade muito grande então você vê realmente as empresas se preocupando cuidando da sua infraestrutura", afirma.

Confira o painel completo:

