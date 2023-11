6 expectativas da Visa e da Mastercard para o Drex, a moeda digital brasileira

O Banco Central está desenvolvendo o Drex, a nova moeda digital brasileira. Já em fase de testes, a autarquia selecionou uma série de empresas para participar do projeto piloto do Real Digital. Entre elas estão Visa e Mastercard, gigantes globais dos pagamentos. Executivos de ambas as empresas revelaram à EXAME quais são as suas expectativas para o Drex.

Com lançamento previsto para o final de 2024, a moeda digital desenvolvida pelo Banco Central será uma versão completamente digital do Real e tem foco no atacado. Segundo especialistas, o Drex será um “Pix inteligente” e pode mudar completamente o dia a dia de empresas e instituições financeiras, além dos próprios usuários, que terão acesso à uma versão tokenizada da moeda digital.

Seu grande diferencial em relação ao Pix será a programabilidade, de acordo com a Dinamo Networks, empresa responsável pela segurança do Pix e que agora está no projeto piloto do Drex.

A novidade é mais uma peça na agenda de inovação do BC, depois de grandes lançamentos como o Pix e o Open Finance. Representantes da autarquia já revelaram que o Banco Central assume, nos últimos anos, uma postura aberta à inovação e ao diálogo com empresas e startups.

Nesse sentido, Cristiane Taneze, responsável pela área de inovação da Visa no Brasil e Leonardo Linares, responsável por produtos e serviços na Mastercard, revelaram com exclusividade à EXAME suas expectativas em relação ao Drex:

Cristiane Taneze, da Visa

1. "A nossa expectativa em relação ao Drex é resolver algumas questões. Primeiro, trazer novos casos de uso que resolvam questões dos brasileiros";

2. "A segunda expectativa é ser seguro e manter a privacidade. A gente até entende que a privacidade tem um limite entre a privacidade e a responsabilização, mas é importante a privacidade não só para o setor bancário mas também para os próprios usuários";

3. "A terceira expectativa é garantir que o Drex seja conectado com o mundo. Então a gente fala bastante sobre a interoperabilidade do sistema se conectando com vários outros bancos centrais no mundo e permitindo que o cidadão global possa utilizar o Drex no mundo inteiro".

Leonardo Linares, da Mastercard

4. "Entendo que a principal expectativa que a gente tem é dele [o Drex] trazer mais eficiência para o sistema financeiro, isso é uma coisa que inclusive o Banco Central traz para a mesa sempre que eles falam do Drex";

5. "Inovação, com certeza o Drex vai permitir um caminho de inovação muito grande em diversas frentes na transferência de ativos";

6. "Junto com isso vai vir uma simplicidade de uso para as pessoas com experiências muito mais integradas por meio da tecnologia".

