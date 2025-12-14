Empresas investem US$ 15 mi para criar modelos de IA nativos em cripto

A Surf, uma plataforma de inteligência artificial voltada para análise de ativos digitais, levantou US$ 15 milhões para expandir seus modelos de IA e ferramentas corporativas em uma rodada liderada pela Pantera Capital, com participação da Coinbase Ventures e DCG.

A empresa oferece um modelo especializado usado por corretoras e firmas de pesquisa para analisar atividade on-chain, comportamento de mercado e sentimento. O novo investimento será direcionado ao Surf 2.0, que trará modelos mais avançados, conjuntos de dados proprietários ampliados e agentes adicionais capazes de executar tarefas analíticas em múltiplas etapas.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 de cashback em bitcoin. Confira o regulamento no site.

Segundo a Surf, sua plataforma teve rápida adoção desde o lançamento em julho, gerando mais de um milhão de relatórios de pesquisa e alcançando milhões em receita recorrente anual, com uso por uma ampla parcela das principais exchanges e empresas de análise.

O modelo da Surf utiliza uma arquitetura de múltiplos agentes que avalia dados on-chain, sentimento social e atividade de tokens, entregando as análises por meio de uma interface de chat voltada para pesquisa e reduzindo o trabalho manual de analistas e traders.

A contínua integração entre IA e ativos digitais

A inteligência artificial e a blockchain estão cada vez mais interligadas, à medida que mais empresas desenvolvem ferramentas que combinam as duas tecnologias.

Em abril, a startup de IA descentralizada Nous Research concluiu uma rodada Série A de US$ 50 milhões liderada pela Paradigm. A empresa está desenvolvendo modelos de IA de código aberto baseados em infraestrutura descentralizada e usa a blockchain Solana para coordenar e incentivar a participação global no treinamento dos modelos.

Em maio, a Catena Labs, liderada pelo cofundador da Circle, Sean Neville, anunciou que havia levantado US$ 18 milhões para desenvolver um banco construído sobre infraestrutura de IA nativa. O sistema será projetado para agentes de IA e colaboradores humanos, com as operações diárias sendo executadas por IA sob supervisão humana.

Em outubro, a Coinbase apresentou o “Based Agent”, uma ferramenta que permite aos usuários criar um agente de IA com uma carteira cripto integrada em apenas alguns minutos, capaz de realizar ações on-chain como trading, swaps e staking.

À medida que cripto e IA continuam a convergir, o papel dos traders humanos também pode estar mudando. A exchange descentralizada Aster está promovendo um desafio “humanos vs IA”, financiando até 100 traders humanos com US$ 10.000 cada para competir contra os agentes de IA com melhor desempenho entre 9 e 23 de dezembro.

Embora a competição ainda tenha 13 dias restantes, o Time Humano estava na liderança até esta quarta-feira, com um retorno sobre investimento (ROI) de 13,36%, em comparação com o 0,54% do Time IA.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok