Empresa lança plataforma de criação de apps da Web3 para desenvolvedores 'tradicionais'

A emissora de stablecoins Circle lançou uma nova ferramenta que, segundo a empresa, permitirá que os desenvolvedores "eliminem a complexidade" que envolve a criação de aplicativos para a Web3, de acordo com um anúncio e uma postagem divulgada nas redes sociais em 19 de outubro.

Chamada de "Smart Contract Platform" (Plataforma de Contratos Inteligentes, em tradução livre), a nova ferramenta permite que os desenvolvedores implementem contratos inteligentes usando um conjunto de modelos de código predefinidos e um console ou APIs REST. Um dos objetivos principais é tornar potencialmente mais fácil que programadores da Web2 tradicionais se envolvam com o desenvolvimento de produtos para a Web3.

A Circle também lançou uma ferramenta de gás que permite que os desenvolvedores paguem as taxas de gás cobradas dos usuários por transações realizadas. Este recurso, segundo a empresa, pode facilitar a integração de novos usuários ao espaço.

"Apresentamos a Gas Station e a Smart Contract Platform – desenvolvidos para #devs e disponíveis em versão beta! Nossos dois novos produtos para Serviços da #Web3 oferecem soluções para desenvolvedores e empresas para eliminar custos, complexidade e atritos para os usuários de aplicativos. Vamos nos aprofundar para saber como nossos serviços Web3 continuam", publicou a Circle no X (antigo Twitter).

Quando os desenvolvedores implantam contratos inteligentes, eles geralmente dependem de ferramentas de desenvolvimento próprias à Web3, como o Truffle ou a Hardhat. Ao usar essas ferramentas, os contratos precisam ser escritos em Solidity, uma linguagem que alguns programadores convencionais não conhecem muito bem.

As ferramentas também exigem que os desenvolvedores criem e executem scripts de implantação ou "migração" de blockchain, um processo com o qual alguns desenvolvedores Web2 não estão familiarizados.

De acordo com os documentos divulgados, a plataforma de contratos inteligentes da Circle fornece um conjunto de modelos predefinidos que podem ser usados para criar uma variedade de contratos inteligentes. Por exemplo, os desenvolvedores podem usar os modelos para produzir contratos inteligentes de tokens não fungíveis (NFTs), programas de fidelidade vinculados a blockchain, e interações com a Uniswap ou outros projetos de finanças descentralizados ou com os contratos da stablecoin da Circle.

Isso significa que um desenvolvedor pode usar a plataforma para evitar a necessidade de criar um contrato Solidity inteiro do zero, o que pode facilitar para os desenvolvedores do Web2 começarem a criar no Web3.

Depois que o contrato é criado, o desenvolvedor pode implementá-lo na Polygon usando um console "no-code" que é parte da plataforma, segundo o anúncio. Isso significa que o desenvolvedor não precisa escrever um script de "migração" para implementar o contrato usando a plataforma da Circle. De acordo com o anúncio, o console "no-code" ainda não está disponível para a Ethereum ou a Avalanche.

No entanto, a plataforma também fornece um conjunto de interfaces de programação de aplicativos de transferência de estado representacional (APIs REST) para uso nessas redes, e os desenvolvedores podem usá-las para implantar ou interagir com seus contratos. As APIs REST são o meio padrão que os desenvolvedores usam para interagir com bancos de dados da Web2, facilitando a construção de aplicativos para desenvolvedores que não têm familiaridade com a Web3.

A Circle planeja disponibilizar o console "no-code" e as APIs REST para outras redes blockchain no futuro, segundo o anúncio.

De acordo com os documentos da plataforma, os desenvolvedores também podem usá-la para implementar um contrato personalizado que não use um dos modelos disponíveis, embora, nesse caso, eles devam fornecer o bytecode compilado. Ainda assim, o desenvolvedor evita a necessidade de escrever um script de implantação, já que isso pode ser feito pelo console ou pelas APIs REST.

A Circle também anunciou um segundo recurso para desenvolvedores chamado "Gas Station." Ele permite que os desenvolvedores de aplicativos para a Web3 paguem as taxas de gás dos usuários de seus produtos. Isso potencialmente permite que os desenvolvedores integrem novos usuários com mais facilidade, pois evita que eles precisem pré-financiar suas carteiras com a moeda nativa de uma determinada rede.

O Gas Station usa o recurso de abstração de conta da Ethereum para implementar essas transações sem cobrança de gás. O superaplicativo Grab já implementou o novo recurso, permitindo que os usuários não paguem gás ao resgatar vouchers em NFT, segundo o anúncio.

