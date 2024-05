Empresa americana adiciona US$ 1 bilhão em ETFs de bitcoin ao portfólio de investimentos

De acordo com um arquivo 13F-HR em 7 de maio, a empresa de negociação quantitativa Susquehanna International Group comprou mais de US$ 1 bilhão em ações de fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin no primeiro trimestre de 2024.

A empresa divulgou à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos a posse de 17.271.326 ações no Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), com um valor de mercado de aproximadamente US$ 1,09 bilhão em 31 de março de 2024. Além disso, a Susquehanna reportou a posse de 1.349.414 ações do Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), avaliadas em cerca de US$ 83,74 milhões na mesma data.

Além disso, a empresa aumentou sua participação no ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), que oferece aos investidores exposição a contratos futuros de bitcoin. De acordo com a empresa de pesquisa de investimentos Fintel, a Susquehanna possuía 7.907.827 ações do BITO em 31 de março, avaliadas em aproximadamente US$ 255,42 milhões — um aumento de 57,59% em relação a um arquivo de fevereiro que listava 5.021.149 ações.

A empresa tinha exposição indireta ao preço à vista do bitcoin através das ações da MicroStrategy (MSTR), que possui 214.400 BTC em seu balanço patrimonial. No entanto, a Susquehanna reduziu sua participação na MicroStrategy em quase 15% durante o rebalanceamento da carteira, de 287.180 ações em fevereiro para 244.863 ações em 31 de março.

Portfólio de US$ 575,8 bilhões

No geral, a alocação de criptomoedas do Susquehanna representa uma pequena fração do portfólio da empresa de negociação, que encerrou o primeiro trimestre avaliado em mais de US$ 575,8 bilhões.

Entre os principais investimentos da empresa estão a NVIDIA Corporation e o SPDR S&P 500 ETF Trust vinculado a índices. Além dos fundos bitcoin, as novas participações da Susquehanna no último trimestre incluem ações da empresa de bonds conversíveis Convertible Zero, bonds da NRG Energy Inc., e ações preferenciais da Albemarle Corporation.

Os fundos bitcoin estão sendo cada vez mais utilizados por empresas de negociação e assessores financeiros para obter exposição aos ativos digitais. Em abril, o ETF de bitcoin da Fidelity garantiu US$ 40 milhões de dois assessores financeiros tradicionais, Legacy Wealth Management e United Capital Management of Kansas. Cada fundo investiu US$ 20 milhões no FBTC, juntando-se aos principais acionistas do fundo.

Os assessores são populares entre uma significativa população de baby boomers, que possuem uma parcela considerável da riqueza do país. A Legacy Wealth Management administra ativos que excedem US$ 359 milhões, enquanto a United Capital Management of Kansas supervisiona mais de US$ 436 milhões em ativos.

