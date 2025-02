Elon Musk faz criptomoeda meme saltar 127% após mudar nome de perfil no X

O bilionário Elon Musk foi responsável nesta terça-feira, 11, por fazer uma criptomoeda meme mais que dobrar de preço em poucas horas. A movimentação ocorreu logo após o empresário alterar o nome do seu perfil no X, antigo Twitter, rede social controlada por ele.

O caso teve início quando Musk decidiu alterar o nome da sua conta para Harry Bolz pela segunda vez desde 2023. O nome é, na verdade, uma criação do próprio bilionário como uma piada e é esporadicamente adotado por ele nas redes sociais como uma brincadeira.

Dessa vez, porém, a piada acabou tendo uma consequência mais real. Logo após a mudança de nome, plataformas de monitoramento de ativos digitais identificaram um forte volume de investimentos em torno de uma criptomoeda meme que tinha, até então, um tamanho irrelevante no mercado.

A criptomoeda meme é a HARRYBOLZ, criada exatamente como uma referência ao apelido inventado por Elon Musk. O ativo foi lançado no blockchain Solana e não tinha liquidez antes desta semana, ou seja, o volume de negociação do token era quase inexistente.

Em poucas horas, o ativo saltou 127%, segundo dados da plataforma CoinGecko. Ele conseguiu movimentar mais de US$ 4 milhões em volume, chegando a uma capitalização de mercado de mais de US$ 17,3 milhões. Entretanto, o valor ainda é baixo se comparado com outros projetos do setor.

A plataforma LookOnChain destacou que alguns investidores conseguiram se aproveitar desse momento para ter lucros expressivos. Foi o caso de um usuário desconhecido, famoso no mercado por investimentos arriscados envolvendo criptomoedas meme. Dessa vez, ele lucrou US$ 1 milhão negociando o ativo.

O caso ilustra, novamente, a alta volatilidade das criptomoedas meme. Movidas tanto por investidores com foco em lucrar com especulações quanto aqueles que se engajam nos temas associados aos ativos, esses tokens são conhecidos por terem fortes variações em curtos intervalos de tempo, possibilitando tanto ganhos quanto perdas expressivos.

Ao mesmo tempo, não é a primeira vez que Musk acaba influenciando no preço de uma criptomoeda meme. O bilionário já é conhecido no setor pela sua antiga relação com a dogecoin, a maior criptomoeda meme do mercado, com suas declarações resultando em fortes movimentações no preço do ativo.