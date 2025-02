Fracasso ou golpe? Criptomoeda meme lançada por país africano despenca 97% em 2 dias

Investidores foram pegos de surpresa na noite do último domingo, 9, quando contas oficiais ligadas à República Centro-Africana nas redes sociais começaram a divulgar o que seria uma criptomoeda meme própria. Desde então, porém, o ativo está em queda livre, perdendo quase todo o valor que conquistou.

A criptomoeda recebeu o nome CAR, em referência à sigla comumente usada para se referir ao país africano, um dos mais pobres do mundo. Pouco depois do seu lançamento, o ativo chegou a conquistar uma capitalização de mercado de US$ 894 milhões, atingindo um preço máximo de US$ 0,89 na segunda-feira, 10.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

A conta no X, antigo Twitter, do próprio presidente do país, Faustin-Archange Touadéra, chegou a divulgar a criptomoeda, que segundo ele buscava "unir as pessoas" a partir de "algo simples como um meme", mas também beneficiar economicamente a nação.

"É um experimento criado para mostrar como algo tão simples como um meme pode unir as pessoas, apoiar o desenvolvimento nacional e posicionar a República Centro-Africana no cenário mundial de uma forma única", declarou o político em uma publicação.

Entretanto, o lançamento também gerou dúvidas entre investidores. O mercado tem lidado com uma onda de golpes envolvendo falsas criptomoedas meme que são divulgadas a partir de ataques hacker em contas no X. Foi o caso, por exemplo, das contas da Nasdaq e do ex-primeiro-ministro da Malásia, Mahathir Mohamad.

Touadéra chegou a divulgar um vídeo em que fala sobre o projeto, mas de baixa qualidade. Além disso, a conta da criptomoeda meme no X foi suspensa. Por causa disso, investidores começaram a suspeitar que o projeto também seria um golpe, vendendo seus investimentos.

Com isso, o ativo acumula uma queda de 97% nas últimas 24 horas, na prática perdendo boa parte do valor acumulado nos últimos dias. Entretanto, o presidente da República Centro-Africana segue compartilhando posts sobre o ativo, que também ganhou uma nova conta no X.

O site oficial do projeto afirma que a criptomoeda meme "não foi idealizada para funcionar como um investimento, valor mobiliário ou instrumento financeiro. É algo criado apenas para a diversão, engajamento de comunidade e como um símbolo da comunidade. Ela não tem valor intrínseco e não deve ser vista como um ativo financeiro".

Touadéra lembrou que a República Centro-Africana foi o segundo país do mundo a adotar o bitcoin como moeda de curso legal, após El Salvador, e lançou uma moeda digital própria, a Sango Coin, a partir da tokenização dos minérios do país. Ele também agradeceu investidores pelo apoio ao ativo.

O presidente disse ainda que parte do valor arrecadado com o projeto seria destinado para projetos na área de educação. E, mesmo com a forte desvalorização do ativo, Touadéra classificou o lançamento do projeto como um "sucesso". "Estamos construindo isso com foco no longo prazo".