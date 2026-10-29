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Caso Binance: corretora diz que US$ 3 bilhões do roubo foram congelados

Exchange sofreu o maior ataque de cibercriminosos da história, com US$ 5,8 bilhões desviados

(SOPA Images/Getty Images)

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Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 23h42.

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A corretora de criptomoedas Binance afirmou em postagem na rede social X (Twitter) que o total de fundos congelados depois do ataque hacker desta quinta-feira, 29, chegou a US$ 3 bilhões. Os rastreadores de blockchain estimam que entre US$ 5,5 bilhões e US$ 5,8 bilhões foram desviados pelo cibercriminoso.

"Nossas equipes continuam a operar de perto com as autoridades, emissores, empresas de análise de blockchains e parceiros do setor para rastrear e congelar ativos adicionais", disse a companhia.

Desde o início do incidente, a corretora suspendeu os saques para evitar que mais dinheiro fosse drenado das carteiras comprometidas.

Em seu primeiro pronunciamento desde o início da crise, o co-CEO da Binance, Richard Teng, afirmou que os saldos dos usuários continuam seguros e que as equipes de segurança estão revisando todas as informações relevantes com urgência.

"Os saques serão retomados assim que o problema for totalmente resolvido", declarou.

Fundador e co-CEO se pronunciam

Antes de Teng, o fundador da Binance, Changpeng Zhao, foi à rede X diversas vezes para dizer que os fundos estavam seguros e agradecer as emissoras de stablecoins Tether e Circle por congelarem ativos roubados.

Enquanto isso, a outra co-CEO da exchange, Yi He, afirmou que a Binance arcará com todas as perdas decorrentes do ataque.

Apesar disso, uma investigação à carteira oficial de bitcoin do fundo de emergência da Binance, conhecido como SAFU, revelou que o endereço possui 15 mil BTC, menos do que os 17 mil desviados pelos cibercriminosos.

Yi He também agradeceu a Ripple por congelar aproximadamente US$ 200 milhões.

Ao mesmo tempo, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, afirmou que o time da empresa está apoiando a Binance, inclusive bloqueando envios para carteiras comprometidas, apesar da companhia ser sua principal concorrente.

"Momentos como este exigem que o setor trabalhe em conjunto. Compartilhar abertamente qualquer informação útil e ajudar a proteger os usuários deve ser a prioridade, independentemente da plataforma que utilizem", disse.

Leia a íntegra do comunicado da Binance aos usuários

"A Binance confirmou um incidente de segurança e nossas equipes estão trabalhando ininterruptamente para resolvê-lo.

Os fundos dos usuários permanecem seguros. Por precaução, todos os depósitos e saques estão temporariamente suspensos enquanto nossas equipes de segurança realizam verificações, protegem a infraestrutura das carteiras e rastreiam os ativos afetados, contando com o apoio próximo de autoridades e parceiros do setor.

Os usuários não arcarão com o impacto financeiro deste incidente. A Binance cobrirá todas as perdas.

Agradecemos aos parceiros que agiram rapidamente para apoiar esses esforços. Para fins de clareza, o total verificado de ativos congelados é, no momento, de US$ 3 bilhões. Esse valor será atualizado à medida que mais informações forem confirmadas.

Compartilharemos apenas informações confirmadas e forneceremos novas atualizações por meio dos canais oficiais da Binance."

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