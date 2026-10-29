Caso Binance: corretora diz que US$ 3 bilhões do roubo foram congelados

A corretora de criptomoedas Binance afirmou em postagem na rede social X (Twitter) que o total de fundos congelados depois do ataque hacker desta quinta-feira, 29, chegou a US$ 3 bilhões. Os rastreadores de blockchain estimam que entre US$ 5,5 bilhões e US$ 5,8 bilhões foram desviados pelo cibercriminoso.

"Nossas equipes continuam a operar de perto com as autoridades, emissores, empresas de análise de blockchains e parceiros do setor para rastrear e congelar ativos adicionais", disse a companhia.

Desde o início do incidente, a corretora suspendeu os saques para evitar que mais dinheiro fosse drenado das carteiras comprometidas.

Em seu primeiro pronunciamento desde o início da crise, o co-CEO da Binance, Richard Teng, afirmou que os saldos dos usuários continuam seguros e que as equipes de segurança estão revisando todas as informações relevantes com urgência.

"Os saques serão retomados assim que o problema for totalmente resolvido", declarou.

Our teams are aware of reports regarding a potential security issue and are actively investigating. I want to be direct: user funds remain SAFE. Our security teams are reviewing all relevant information with urgency. 🧵 — Richard Teng (@_RichardTeng) October 30, 2026

Fundador e co-CEO se pronunciam

Antes de Teng, o fundador da Binance, Changpeng Zhao, foi à rede X diversas vezes para dizer que os fundos estavam seguros e agradecer as emissoras de stablecoins Tether e Circle por congelarem ativos roubados.

Enquanto isso, a outra co-CEO da exchange, Yi He, afirmou que a Binance arcará com todas as perdas decorrentes do ataque.

Apesar disso, uma investigação à carteira oficial de bitcoin do fundo de emergência da Binance, conhecido como SAFU, revelou que o endereço possui 15 mil BTC, menos do que os 17 mil desviados pelos cibercriminosos.

Yi He também agradeceu a Ripple por congelar aproximadamente US$ 200 milhões.

Ao mesmo tempo, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, afirmou que o time da empresa está apoiando a Binance, inclusive bloqueando envios para carteiras comprometidas, apesar da companhia ser sua principal concorrente.

Our team is doing everything we can to support in the current situation, including blocking sends to compromised wallets. We've also reached out to Binance to offer our help. Moments like this call for the industry to work together. Openly sharing any useful information and helping to protect customers should come first, regardless of which platform they use. If you can do anything to help, please do! Crypto has been through many tough times, and has always come out stronger on the other side. This won’t be any different. — Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 30, 2026

"Momentos como este exigem que o setor trabalhe em conjunto. Compartilhar abertamente qualquer informação útil e ajudar a proteger os usuários deve ser a prioridade, independentemente da plataforma que utilizem", disse.

Leia a íntegra do comunicado da Binance aos usuários

"A Binance confirmou um incidente de segurança e nossas equipes estão trabalhando ininterruptamente para resolvê-lo.

Os fundos dos usuários permanecem seguros. Por precaução, todos os depósitos e saques estão temporariamente suspensos enquanto nossas equipes de segurança realizam verificações, protegem a infraestrutura das carteiras e rastreiam os ativos afetados, contando com o apoio próximo de autoridades e parceiros do setor.

Os usuários não arcarão com o impacto financeiro deste incidente. A Binance cobrirá todas as perdas.

Agradecemos aos parceiros que agiram rapidamente para apoiar esses esforços. Para fins de clareza, o total verificado de ativos congelados é, no momento, de US$ 3 bilhões. Esse valor será atualizado à medida que mais informações forem confirmadas.

Compartilharemos apenas informações confirmadas e forneceremos novas atualizações por meio dos canais oficiais da Binance."

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